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Köy minibüsü şarampole yuvarlandı 2 ölü, 10 öğrenci yaralı

6 saat önce

Köy minibüsü şarampole yuvarlandı 2 ölü, 10 öğrenci yaralıHakkari'de içinde öğrencilerin de bulunduğu köy minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole yuvarlandı.

Köy minibüsü şarampole yuvarlandı 2 ölü, 10 öğrenci yaralı

Hakkari'de içinde öğrencilerin de bulunduğu köy minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada, 2 kişi öldü, 10 öğrenci de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Oğul köyünün Dilekli Mahallesi'nde meydana geldi. Köy sakinleri ile öğrencileri kent merkezine taşıyan minibüs, köyün çıkışında sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlanıp, elektrik direğine çarptı. Kazada, araçtan fırlayıp elektrik direğine çarpan Rahime Turan (57) öldü, Cemil Turan (55) ile 10 öğrenci ise yaralandı.

Köylülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ancak Cemil Turan da doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Kazanın ardından ölen 2 kişinin ve yaralanan öğrencilerin yakınları hastaneye akın etti.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER: Mehmet ÖZKANHAKKARİ, (DHA)-

Köy minibüsü şarampole yuvarlandı 2 ölü, 10 öğrenci yaralı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:50 Kaynak: DHA
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