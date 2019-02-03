Son Dakika Haberleri: Köy Odası Sohbetleri" Hafik'te Yapıldı

Köy Odası Sohbetleri" Hafik'te Yapıldı

1 saat önce

Sivas Valiliği tarafından başlatılan "Köy Odası Sohbetleri"nin üçüncüsü Hafik ilçesi Yeniköy'de yapıldı.

Köy Odası Sohbetleri
Sivas Valiliği tarafından başlatılan "Köy Odası Sohbetleri"nin üçüncüsü Hafik ilçesi Yeniköy'de yapıldı.

İlçeye bağlı Yeniköy'de düzenlenen ve Hafik Kaymakamlığı tarafından organize edilen sohbette Sivas Valisi Salih Ayhan, vatandaşlarla bir araya geldi.

Birlik ve beraberlik duygularının pekişmesi amacıyla başlatılan programın üçüncüsünde sohbet edildi, hatıralar tazelendi.

Sivas'ın kültür mozaiği olduğunu, geniş coğrafyasında farklı nice değerler barındırdığını ifade eden Ayhan, şunları kaydetti:

"Oda sohbetlerimizi fırsat buldukça yapmaya çalışıyoruz. Çok olumlu yansımaları oldu. Sürekli köyüne davet edenler, bizlere eşlik etmek isteyenler var. Gayemiz, uzun kış gecelerinde sizleri yalnız bırakmamak, devlet, vatandaş birlikteliğini devamlı kılmak. Türk konukseverliğinin en güzel mekanları buralardır. Sözlü kültürümüzün ve mazimizin tanıkları, kuşaklar arası birer köprüdür bu odalar. Kıymet verelim."

Köy sakinleriyle sohbet eden Vali Ayhan, yaşanmış hikayeleri ve anıları dinleyerek, gençlerin seslendirdiği türkülere eşlik etti.

Yöreye özgü tekerlemelere ve oyunlara yer verilen programda, kaval çalan 83 yaşındaki Ali Erdoğan ise geceye renk kattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:47 Kaynak: AA

Yeniköy, Sivas, Hafik, Güncel
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