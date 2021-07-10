Köy okulunda futbol heyecanı - Son Dakika

MUŞ'un Hasköy ilçesindeki Koç Köyü İlkokulu'nun müdürü Gamze Çınar ve öğrencilerinin isteği üzerine Gençlik Merkezi Müdürlüğü'nün gençlik liderleri ve gönüllü gençlerince okul bahçesine mini futbol sahası kuruldu. Direklerin dikilip, çizimlerin yapıldığı sahadaki 'gönüllüler şampiyonası' maçında, gönüllü ve lider gençler ile çocukların mücadelesinde renkli görüntüler ortaya çıktı. 35 dereceyi aşan hava sıcaklığında kıyasıya mücadele eden öğrenciler, galip geldi.

Hasköy'deki Koç Köyü İlkokulu'nun müdürü Gamze Çınar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Muş Gençlik Merkezi Müdürlüğü ile iletişime geçerek, öğrencileriyle birlikte okullarının bahçesine futbol sahası yapılmasını istediklerini söyledi. Merkezde görevli gençlik liderleri ve gönüllü gençler, harekete geçerek, kısa sürede okul bahçesine mini futbol sahası kurdu. Kale direklerinin dikildiği, yer çizimlerinin yapıldığı ve köşe bayraklarının asıldığı sahada ilk karşılaşma, köy okulu öğrencileri ile gençlik liderleri ve gönülleri arasında oynandı. Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde sahaya çıkılırken, 'gönüllüler şampiyonası' adı verilen karşılaşmada renkli görüntüler ortaya çıktı. 35 dereceyi aşan hava sıcaklığında kıyasıya mücadele eden köy okulu öğrencileri, galip geldi. Türkiye Futbol Federasyonu Muş İl Hakemi Muhammed Yavuz'un yönettiği, gönüllü genç kızların yan hakem olduğu ve okulun kız çocuklarının tezahüratlarıyla destek verdiği karşılamada kupanın sahibi, köy çocukları oldu.

'ÇOCUKLAR GÖNÜLLERİMİZİ FETHETTİ'Koç köyü çocuklarının 'Alanımız var ama futbol sahamız yok, çizgilerimiz yok. Gelip bizlere bir futbol sahası kurar mısınız?' talebini geri çevirmediklerini anlatan Gençlik Merkezi Müdürü Murat Karataş , "Gençlik Merkezi olarak gençlik liderleri ve gönüllü gençlerimizle Koç köyüne geldik. Burada kale direklerimizi diktik, sahanın çizimini gerçekleştirdik. Köyümüzde 'gönüllüler şampiyonası' düzenleyelim istedik. Çocuklarımızla birlikte bir karşılaşmayı gerçekleştirdik. Çocuklar gönüllerimizi fethettiler. Çok güzel bir mücadele oldu ve buradaki amacımız, çocuklarımızın mutlu olmasıydı" dedi. Gençlik lideri İrfan Batır da "'Gönüllüler şampiyonası' adı altında gerçekleştirdiğimiz müsabakanın şampiyonu, köy çocukları oldu. Çocukların gönüllerine dokunduğumuza inanıyoruz. Gençlik Merkezi olarak minik kalplere dokunabilme noktasında elimizden geleni sarf edeceğiz" diye konuştu.

Okullarının bahçesine kurulan futbol sahası için emeği geçenlere teşekkür eden öğrencilerden Sami Yusuf Gürbüz de "Talebimiz doğrultusunda köyümüzdeki okulumuza gelen ağabey ile ablalarımız, bizlere burada bir futbol sahası yaptı. Onlarla birlikte burada eğlendik. Ağabeylerimizle yaptığımız futbol maçını ise bizler kazandık ve kupa bizim oldu" dedi.