Köyceğiz'de Tefeci Operasyonu: 2 Kardeş Tutuklandı

14.01.2026 19:59
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen tefeci operasyonunda 47 milyon TL hareketlilik tespit edildi.

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde jandarmanın düzenlediği tefeci operasyonunda, O.K. ile kardeşi R.K. gözaltına alındı. MASAK analizlerinde yaklaşık 47 milyon TL banka hesap hareketliliği tespit edilen 2 kardeş tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tefecilik yapanlara yönelik çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından şüpheliler O.K. ile kardeşi R.K.'yı 2 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alındı. Şüphelilerin banka hesaplarına yönelik yapılan MASAK analizlerinde, son 5 yıllık süreçte 20 vatandaşa ait para transferleri ile yaklaşık 47 milyon TL tutarında banka hesap hareketliliği tespit edildi. İncelemelerde para hareketlerinin tefecilik suç gelirleri olduğu belirlendi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 10 senet, 2 çek, 2 borç defteri, 50 boş senet, 2 ruhsatsız av tüfeği, 16 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.K. ile kardeşi R.K., tutuklandı.

Kaynak: DHA

