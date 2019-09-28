Son Dakika Haberleri: Köyceğiz'de uyuşturucu operasyonu, baba oğul gözaltına alındı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Köyceğiz'de uyuşturucu operasyonu, baba oğul gözaltına alındı

1 saat önce

Köyceğiz'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 200 gram esrar ve 60 kök kenevir ele geçirildi.

Köyceğiz'de uyuşturucu operasyonu, baba oğul gözaltına alındı, System.String[]

Köyceğiz'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 200 gram esrar ve 60 kök kenevir ele geçirildi.


Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Dalaman Gurup Amirliğine bağlı Narko Timler, Köyceğiz'de uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Hassas burunlu narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda, Beyobası Mahallesi'ndeki bir evde, satışa hazır halde 200 gram esrar ile mısır tarlası içerisine gizlenmiş 60 kök kenevir ele geçirildi.


Operasyonda, S.Ç. ile oğlu gözaltına alındı. Şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 ayrı suçtan arandığı öğrenilen S.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Köyceğiz, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kıran-4 operasyonunda mağaralar bombalandı
Antalya aranan şüpheli film gibi bir operasyonla yakalandı Eşini ve 3 çocuğunu kaybeden talihsiz kadının sorusuna kimse cevap veremedi Camdan içeri bakan öğrenci, kalorifer kazanındaki asılı kişiyi gördü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.9.2019 12:04:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köyceğiz'de uyuşturucu operasyonu, baba oğul gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]