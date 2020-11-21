Köyde 'Anadol'a hayat veriyor - Son Dakika

Köyde 'Anadol'a hayat veriyor

21.11.2020 11:28
Köyde 'Anadol'a hayat veriyor, System.String[]

ANKARA'nın Nallıhan ilçesi Akdere köyünde 3 evi atölyeye çeviren Ali Engin Aydoğan (42) hurda Anadol marka otomobilleri restore ederek yeniliyor.

ANKARA'nın Nallıhan ilçesi Akdere köyünde 3 evi atölyeye çeviren Ali Engin Aydoğan (42) hurda Anadol marka otomobilleri restore ederek yeniliyor. Şimdiye kadar 50 civarında hurda Anadol'u satın alıp, yenileyerek satan Aydoğan, elindeki 45 Anadol'u da trafiğe çıkarmayı hedefliyor.

Ankara'nın Nallıhan ilçesi Akdere köyünde oturan Ali Engin Aydoğan (42), 1998 yılında Trakya Üniversitesi İş Makinaları Bölümü'nü bitirdi. Aydoğan, 2002 yılında Beypazarı ilçe merkezinde hediyelik eşya dükkanı açtı. Aydoğan, 5 yıl önce satın aldığı 1974 model hurda Anadol marka otomobili tamir ettirecek usta bulamadı. Bunun üzerine, internetten bulduğu yedek parçaları kullanıp, kendi imkanlarıyla otomobili orijinaline uygun şekilde restore etti. Makine bölümü mezunu olduğu için otomobili onarırken zorlanmayan ve bu araçlara ilgisi artan Aydoğan, trafikten düşen eski Anadol'ları satın alıp, yenileyerek satmaya başladı. Köyde 3 evi atölyeye çeviren Aydoğan, şimdiye kadar 2-3 bin liraya satın alıp yeniden hayat verdiği 50 hurda Anadol'u, 5 bin ile 11 bin lira arasında değişen fiyatlarda sattı. Şu anda elinde 45 civarında Anadol bulunan Aydoğan, bunları da onarıp, trafiğe çıkarmayı hedefliyor. 25 civarında da yedek parçalarını kullanmak için elinde hurda Anadol bulunan Aydoğan, bu konudaki hünerini duyanların getirdiği eski araçlarını da yeniliyor.

'ANADOL YAŞAM TARZI OLDU'

Ali Engin Aydoğan, hobi amaçlı aldığı Anadol'un hayatını değiştirdiğini söyleyerek, "Aldığım aracı aracımı restore ettirmek istediğimde, usta bulamadım. Kendim tamir etmeye başladım. Şu ana kadar 50 araçtan fazla bir aracın restorasyonunu yapmışızdır. 70 civarında daha elimde araç var, bunların 25 kadarını yedek parça için kullanıyorum, diğerlerini ise isteğe göre restore ederek hayata döndürüyoruz. Araçların tüm bakımlarını yapıyoruz. Böylece trafikten men şekilde hurda aldığımız araçları tekrardan trafiğe kazandırıyoruz. Ülkemizde klasik arabalara aşırı talep var. Biz burada atıl vaziyette olan Anadol'ları hayata döndürüyoruz. Anadol benim için bir yaşam tarzı oldu" diye konuştu.

Köyde 'Anadol'a hayat veriyor
Köyde 'Anadol'a hayat veriyor
Köyde 'Anadol'a hayat veriyor
Köyde 'Anadol'a hayat veriyor
Köyde 'Anadol'a hayat veriyor
Köyde 'Anadol'a hayat veriyor
Köyde 'Anadol'a hayat veriyor
Köyde 'Anadol'a hayat veriyor
Köyde 'Anadol'a hayat veriyor
Köyde 'Anadol'a hayat veriyor
Köyde 'Anadol'a hayat veriyor
Köyde 'Anadol'a hayat veriyor
Köyde 'Anadol'a hayat veriyor
Köyde 'Anadol'a hayat veriyor
Köyde 'Anadol'a hayat veriyor

Ali Engin, Nallıhan, Aydoğan, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Köyde 'Anadol'a hayat veriyor - Son Dakika


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