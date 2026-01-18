Köyde KOAH Hastası için Zorlu Kurtarma - Son Dakika
Köyde KOAH Hastası için Zorlu Kurtarma

Köyde KOAH Hastası için Zorlu Kurtarma
18.01.2026 16:38
Nazımiye'de KOAH hastası 67 yaşındaki adam, 1 km yürüyerek ambulansa ulaşıldı.

Nazımiye'ye bağlı Yayık Ağıl Köyü'nde KOAH rahatsızlığı bulunan 67 yaşındaki vatandaş, yoğun kış şartlarına rağmen ekiplerin 1 kilometrelik zorlu yürüyüşüyle ambulansa ulaştırıldı.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Yayık Ağıl Köyü'nde yaşayan ve KOAH rahatsızlığı bulunan 67 yaşındaki A.G.Y.'nin tıbbi yardım talebi üzerine, yoğun kış şartları ve zorlu arazi nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgeye 112 Acil Sağlık Hizmetleri, Jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olumsuz hava ve yol şartları nedeniyle ambulans, hastanın ikametine yaklaşık 1 kilometre mesafeye kadar ulaşabildi. Bunun üzerine ekipler, zorlu arazi ve ağır kış şartlarına rağmen kalan mesafeyi yürüyerek kat etti ve vatandaşa evinde ilk tıbbi müdahaleyi gerçekleştirdi. İlk müdahalenin ardından A.G.Y., ekipler tarafından yaklaşık 1 kilometrelik zorlu yol boyunca sedyeyle taşınarak ambulansa ulaştırıldı. Nazımiye Toplum Sağlığı Merkezi'nde yapılan müdahalenin ardından hasta, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Yerel, Koah, Son Dakika

