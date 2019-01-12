Son Dakika Haberleri: Köyde Mahsur Kalan Hastanın Yardımına Ekipler Yetişti

Köyde Mahsur Kalan Hastanın Yardımına Ekipler Yetişti

36 dakika önce

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, kar ve buzlanma nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Köyde Mahsur Kalan Hastanın Yardımına Ekipler Yetişti, System.String[]
Bilecik'in Söğüt ilçesinde, kar ve buzlanma nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kişi hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Savcıbey köyünde rahatsızlanan Ali İhsan Özcan (70), yolun kapanması nedeniyle hastaneye götürülemeyince, yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Ambulans, kar ve buzlanma dolayısıyla yolda ilerleyemeyince İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinden yardım istendi.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, hastayı köyden alarak ambulansa teslim etti.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Özcan, hastaneye götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 06:26 Kaynak: AA

Ali İhsan Özcan, Söğüt, Bilecik, Güncel
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