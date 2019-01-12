Köyde Mahsur Kalan Hastanın Yardımına Ekipler Yetişti

Bilecik
'in Söğüt
ilçesinde, kar ve buzlanma nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kişi hastaneye kaldırıldı.
İlçeye bağlı Savcıbey köyünde rahatsızlanan Ali İhsan Özcan
(70), yolun kapanması nedeniyle hastaneye götürülemeyince, yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Ambulans, kar ve buzlanma dolayısıyla yolda ilerleyemeyince İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinden yardım istendi.
Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, hastayı köyden alarak ambulansa teslim etti.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Özcan, hastaneye götürüldü.