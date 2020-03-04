Köyden şehre uzanan sanat aşkı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Köyden şehre uzanan sanat aşkı - Son Dakika

Köyden şehre uzanan sanat aşkı

15 dakika önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı çömlekçiliği ile ünlü Kınık köyündeki çömlek ustası Bursa'da her gün sanat galerisinde ders vermeye gidiyor.

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı çömlekçiliği ile ünlü Kınık köyündeki çömlek ustası Bursa'da her gün sanat galerisinde ders vermeye gidiyor.


Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde 50 yıldan beri çömlek ustalığı yapan 62 yaşındaki Osman Menteş, Bursa'da Uludağ Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi Aysun Çölbayır Diniz'in açmış olduğu sanat galerisinde her gün çömlekçilik dersi veriyor. 50 yıllık çömlek ustası, ustalık bilgilerini sanat galerisinde bulunan üniversite öğrencilerine aktaran Osman Menteş, öğrencilere çömlek çarkında çömlek ve seramik eğitimini gösteriyor.


"Birçok etkinliğe katıldım"


Çömlek ustası Menteş, "Çömlekçilik mesleğimde 50 yılı doldurdum. Ömrüm yettiği sürede severek yaptığım bu mesleği sürdüreceğim. Kınık köyümdeki atölyemde birçok öğrenciye eğitim verdim ve birçok ilde çeşitli etkinliklere katıldım. Bazı öğrenciler de atölyemde staj yaptı. Yaklaşık bir aydan beri Bursa'da açılan sanat galerisinde öğrencilere kurs veriyorum. Öğrencilerimize çömlek ve seramik sanatını anlatarak uygulamalı bir şekilde onlara öğretiyoruz. Kınık Köyü çömlekçiliğini fırsat buldukça her ilde açılan kurslarda tanıtmaya devam ediyorum" dedi. - BİLECİK

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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:28 Kaynak: İHA
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