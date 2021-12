KÖYLERİNDEN İLK DEFA ÇIKAN ÇOCUKLARIN YÜRÜYEN MERDİVEN ŞAŞKINLIĞI - Son Dakika

ERZURUM'un Karayazı ilçesine bağlı köylerde yaşayan ve bugüne kadar şehir merkezine gidemeyen öğrenciler, gezmek için götürüldükleri AVM'de yürüyen merdivene çok şaşırdı.

AVM'nin üst katındaki oyun alanına gitmek için bazı öğrenciler aşağı inen merdivene girince zor anlar yaşadı. Yukarı çıkmak için büyük bir mücadele veren öğrenciler bunu zor da olsa başardı. Trenle girdikleri korku tünelinde çığlık çığlığa kalan öğrenciler, çarpışan oto ve uçan halı ile zevkli dakikalar yaşadı. Yürüyen merdivenin kendisini çok şaşırttığını söyleyen Beritan Kartal (14), Ulucanlar köyünden geliyoruz. Yürüyen merdivende kendimizi uzay boşluğunda gibi hissettik. Çok heyecanlıydı. Bazı arkadaşlarımız merdivene tersten binip çıkmaya çalışınca çok güldük. Bizim için güzel bir gün oldu. Eve gittiğimizde burada yaşadıklarımızı ailemize anlatacağız diye konuştu.

Doğduğu ilçenin köylerinde yaşayan çocukları her gün 15-20 kişilik gruplar halinde Erzurum'a getirerek onlara unutulmaz bir gün yaşatan iş insanı Ferit Kaya, yeni yıla kadar 500 çocuğu şehirle tanıştırmış olacağını söyledi. Geçen yıl Erzurum'a 400 çocuğu getirdiğini ifade eden Kaya şunları söyledi

Karayazı'nın köylerinde dünyaya gelen ve bu yaşına kadar hiç şehre gelmemiş köy çocuklarını minibüslerle Erzurum' getirerek onlara güzel ve unutamayacakları bir gün yaşatıyoruz. Bir çocuğun yüzündeki tebessüm olabilmek muhteşem bir duygu. Her sabah köylerinden alınıp öğretmenleri ile Erzurum'a getirilen çocuklar ilk olarak Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Kongre binasını geziyor. Buradan çıkıp kent merkezindeki tarihi mekanları gezerek AVM'ye geliyorlar. Gelen her gruptaki öğrenciler AVM'nin yürüyen merdivenlerinde biraz zorluk yaşıyor. Daha sonra gittiğimiz oyun alanında saatlerce oynuyorlar. Yemek yiyip finali tatlıcıda yaparak evlerine götürüyoruz. Öğrencilerle gelen öğretmenlerimizde stres atmış oluyor. Çocukların teşekkür amacıyla yazdığı her mektup beni çok duygulandırıyor. Önümüzdeki yıl da bu sayıyı 600'e çıkaracağız. Çocukları Erzurum'a getirdiğimizde bize yardımcı olan başta Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve diğer sponsorlara çocuklarımız adına teşekkür ediyorum.