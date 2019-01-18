Son Dakika Haberleri: Köylü Kadınlar Tarım ve Turizm İçin Kolları Sıvadılar

Köylü Kadınlar Tarım ve Turizm İçin Kolları Sıvadılar

19 dakika önce

Datça'nın Kızlan köyü kadınları, tarım ve turizm için kollarını sıvadı Denizi, doğası, tarihi, tarım alanları ile Ege ve Akdeniz'in kesiştiği noktadaki Türkiye'nin en güney batı ilçesi Datça'nın Kızlan Köyü kadınları kalkınmada yeni bir model için toplandı.

Köylü Kadınlar Tarım ve Turizm İçin Kolları Sıvadılar, System.String[]
Datça'nın Kızlan köyü kadınları, tarım ve turizm için kollarını sıvadı Denizi, doğası, tarihi, tarım alanları ile Ege ve Akdeniz'in kesiştiği noktadaki Türkiye'nin en güney batı ilçesi Datça'nın Kızlan Köyü kadınları kalkınmada yeni bir model için toplandı.

Kuzey İtalya'da en yaygın şekilde uygulanan kırsal turizm hareketinin bir modelini kendi şartlarında uygulamak için çalışmalara başladılar. Kızlan Muhtarı Suat Karaman'ın desteğini alan kadınlar, destek için Datça Belediyesi ve Turizm Yüksek Okulunu da ziyaret edecekler. Türkiye Kadın Hareketi öncülerinden, Kadın Hakları savunucusu Nazmiye Halvaşi geliştirdiği Proje fikrini önce muhtarla sonra toplantıda kadınlarla paylaştı. Büyük bir heyecanla projeyi destekleyen Kızlan Köylü kadınlar 'Kızlan'ı marka köy yapıp örnek olacağız" dediler.

Proje hakkında konuşan Halvaşi "Bütün hayatımı kadınlar için mücadele ederek yaşadım. Siyasetin sığlaştığı bu dönemde bir şey yapmalı diye düşünürken çok uzun yıllardır üzerinde düşündüğüm Başarılı örneklerini gördüğüm bu projeyi Kızlan Köyü'müzde hayata geçirmek için yola çıktım ve kadınlarla yaptığımız toplantıdan sonra artık diyebilirim ki; yola çıktık. Proje ile tarım ile turizmi birleştirip, kentlerin karmaşasından, betonundan, trafiğinden uzaklaşmak; çocuklarına doğayı da yaşatmak isteyenlere yeni bir seçenek sunmak istiyoruz.

Bu şekilde doğayı bozmadan, kültürünü yaşatarak, betonlaşmadan, dünyanın her yerinde benzer özellikleri olan beş yıldızlı oteller yerine, kendi evlerimizi turizme açacak, turistlere müşteri gibi değil, misafir gibi hissettirecek bir ortam sunacağız. Bu bugün dünyada yeni bir akım. Denizi, doğası ve tarihi mekanları ile Datça bu anlamda çok cazip ve çekim merkezi olmaya aday.

Bu amaçla seyahat edenler sadece yaz dönemi değil oniki ayı değerlendiriyorlar. Proje kapsamında doğa yürüyüşleri, fotoğraf safarileri ve antik kent Knidos gibi tarihi mekanları görmeleri ve tanımaları için rehberlik hizmetleri de düşünülecektir.

İnanıyorum ki çok kısa sürede diğer köylerimiz de bu projeye dahil olacaklarıdır. Bir yerden başlamak gerekiyordu. Babamın ikinci köyü olan Kızlan Köyü'nde başlıyoruz. Konuştuğum genç kızların da projeye ilgi göstermesi heyecanımı artırdı. İşsizliğin ve gelecek kaygısının yaşandığı, genç beyinlerin ülkeyi terk etmeye başladığı bu dönemde biz köyümüzde umudu büyüteceğiz" dedi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:48 Kaynak: İHA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçeli Taraftarlar, Islam Slimani ve Yassine Benzia'yı Islıkladı Ümraniyespor'a Galibiyeti Getiren Golü Atan Yasir Subaşı'nın Fenerbahçe Altyapısında Yetişmesi Dikkat Çekti

AK Parti'li Belediye Başkanı Böyle Oy İstedi: Kazanamazsak Kazığa Oturturlar 5 İşçinin Hayatını Kaybettiği Siteler'de Suriyeli İşçilerin Dramı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 11:07:25. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köylü Kadınlar Tarım ve Turizm İçin Kolları Sıvadılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]