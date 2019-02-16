Son Dakika Haberleri: Köylüler İmece Usulü Çevre Düzenlemesi Yapıyorlar

Köylüler İmece Usulü Çevre Düzenlemesi Yapıyorlar

47 dakika önce

Kütahya'nın Gediz ilçesi Yeşilçay köyünde imece usulü mesire alanı yapım çalışmaları devam ediyor.

Köylüler İmece Usulü Çevre Düzenlemesi Yapıyorlar, System.String[]
Kütahya'nın Gediz ilçesi Yeşilçay köyünde imece usulü mesire alanı yapım çalışmaları devam ediyor.

Doğal güzellikleri ile bilinen Yeşilçay köyü göleti kenarında devam eden çalışmaların, bahar ayları başlamadan bitirileceği belirtildi.

Yeşilçay Köy Muhtarı Kadir Başer, yaptığı açıklamada, "Baharın yaklaşmasıyla gölet piknik alanımıza ziyarete gelecek misafirlerimizin rahat etmesi için, kamelyalar yapıyoruz. Ayrıca piknik alanlarında çevre düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Yeşilçay doğasıyla cennetten bir köşe. Tüm vatandaşlarımızı mesire alanımıza davet ediyorum. Köylülerimizle beraber imece usulü çalışarak kısa sürede bu çalışmaları bitirmeyi planlıyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:18 Kaynak: İHA

Gediz, Kütahya, Yeşilçay, Yaşam
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