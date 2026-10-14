Koyun kılığına giren sanatçılar herkesi şaşırttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Koyun kılığına giren sanatçılar herkesi şaşırttı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralya'nın Sidney kentinde, Opera Binası önünde koyun kostümü giyen sanatçıların gerçekleştirdiği sıra dışı gösteri şaşkınlık yarattı. Kanadalı CORPUS tiyatro topluluğunun hazırladığı performansta sanatçılar, gerçek koyunları taklit ederek birbirlerini besledi, sağdı ve kırkılma sahneleri canlandırdı. Uluslararası bir sanat festivalinin parçası olan ve izleyicilerin ilgisini çeken gösterinin, daha önce 28'den fazla ülkede sahnelendiği öğrenildi.

Sidney Opera Binası'nın önündeki açık alanda 7-11 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen gösteride, koyun kostümü giyen sanatçılar izleyicilerin karşısına çıktı.

Kanadalı CORPUS adlı tiyatro topluluğunun hazırladığı Les moutons (Koyunlar) isimli performansta sanatçılar, çiftlik hayvanlarının günlük yaşamını canlandırdı.

Koyunları taklit eden sanatçılar, beslenme, sağılma ve kırkılma gibi çiftlik faaliyetlerini sahneye taşıdı. Konuşma olmadan gerçekleştirilen gösteride dans, tiyatro ve görsel komedi bir araya getirildi.

OPERA BİNASININ ÖNÜNDE İLGİNÇ ANLAR

Üç koyun, bir koç ve bir çoban karakterinin yer aldığı gösteri, izleyicileri alışılmışın dışında bir tiyatro deneyimiyle buluşturdu. Sanatçılar, hayvanların hareketlerini ve birbirleriyle etkileşimlerini taklit ederek gerçek bir çiftlik ortamı oluşturdu. Özellikle koyun kostümlü oyuncuların beslenme ve sağılma sahneleri dikkat çekti.

Gösterinin en ilginç özelliklerinden biri ise seyircilerle sanatçılar arasındaki mesafenin ortadan kaldırılması oldu.

28'DEN FAZLA ÜLKEDE SAHNELENDİ

Toronto merkezli CORPUS topluluğunun hazırladığı gösterinin, daha önce 28'den fazla ülkede sahnelendiği öğrenildi. Sidney Opera Binası'nın Wild Things adlı uluslararası çocuk ve aile festivalinin parçası olarak düzenlenen etkinlik, her yaştan izleyiciye ücretsiz sunuldu.

Yaklaşık 30 dakika süren performans, koyun davranışlarını mizahi bir dille ele alırken insanlarla hayvanlar arasındaki sınırları sorgulayan sıra dışı bir sanat deneyimi olarak tanıtıldı. 2003 yılında En İyi Koreografi dalında Dora Mavor Moore Ödülü'ne aday gösterilen gösteri, Sidney Opera Binası önünde ilk kez sahnelendi.

AvustralyaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum sonrası Halk TV’de dualar edildi, oyun havaları çalındı Kayyum sonrası Halk TV'de dualar edildi, oyun havaları çalındı
Sonbahar bitti, kış başladı Kar 20 santimetreye ulaştı Sonbahar bitti, kış başladı! Kar 20 santimetreye ulaştı
Halk TV’ye kayyum atanması sonrası YENİ Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı Halk TV’ye kayyum atanması sonrası YENİ Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı
Barcelona taraftarından RAMS Park’ta olay hareket Barcelona taraftarından RAMS Park'ta olay hareket
Halk TV’ye kayyum sonrası gündem olan görüntü CHP’den açıklama var Halk TV'ye kayyum sonrası gündem olan görüntü! CHP'den açıklama var
13 yaşındaki kızın trajik sonu Nedeni isyan ettirecek cinsten 13 yaşındaki kızın trajik sonu! Nedeni isyan ettirecek cinsten
Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı
Galatasaray’ın iptal edilen golünde karar doğru mu Ünlü hakem noktayı koydu Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Ünlü hakem noktayı koydu
Soyguna girdi, tarihe geçti Soyguna girdi, tarihe geçti!
13:49
Galatasaray tribünlerinde Real Madrid sürprizi
Galatasaray tribünlerinde Real Madrid sürprizi
13:41
Maç bitti ama gitmediler Barcelona’dan Galatasaray’a sürpriz ziyaret
Maç bitti ama gitmediler! Barcelona'dan Galatasaray'a sürpriz ziyaret
13:08
Tokat’ta 5 bin kişiyi hastanelik eden salgında şaşırtan gelişme İlk bulgular farklı çıktı
Tokat'ta 5 bin kişiyi hastanelik eden salgında şaşırtan gelişme! İlk bulgular farklı çıktı
13:03
Azerbaycan’da 28 Şubat dönemini akıllara getiren görüntü
Azerbaycan'da 28 Şubat dönemini akıllara getiren görüntü
12:43
İstanbul’da hayatı felç eden yağış Okulun istinat duvarı çöktü, araştırma hastanesini su bastı
İstanbul'da hayatı felç eden yağış! Okulun istinat duvarı çöktü, araştırma hastanesini su bastı
12:28
İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı
İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı
12:25
Türk pop müziğinin usta ismi Alpay vefat etti
Türk pop müziğinin usta ismi Alpay vefat etti
11:45
Galatasaray’ın iptal edilen golünde karar doğru mu Ünlü hakem noktayı koydu
Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Ünlü hakem noktayı koydu
11:35
Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı
Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı
11:29
Kandıralı Ferdi yine yaptı yapacağını Toprak Razgatlıoğlu neye uğradığını şaşırdı
Kandıralı Ferdi yine yaptı yapacağını! Toprak Razgatlıoğlu neye uğradığını şaşırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 14:08:32. #.0.3#
SON DAKİKA: Koyun kılığına giren sanatçılar herkesi şaşırttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei