KOYUN OTLATAN KEMAL, PİTBULL SALDIRISINDA YARALANDI - Son Dakika
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KOYUN OTLATAN KEMAL, PİTBULL SALDIRISINDA YARALANDI

01.02.2023 10:27

AKSARAY'da, kardeşleriyle koyun otlatan Kemal Atak (12), sahipsiz pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

AKSARAY'da, kardeşleriyle koyun otlatan Kemal Atak (12), sahipsiz pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Ayaklarından ve yüzünden yaralanan Kemal, hastanede tedaviye alındı.

Olay, pazartesi günü Altınkaya köyünde meydana geldi. Evlerinin yakınında, 5 kardeşiyle koyun otlatan Kemal Atak'a, sahipsiz pitbull cinsi köpek saldırdı. Kardeşlerinin müdahalesiyle kurtulan Kemal, köpeğin ısırması sonucu ayakları ve yüzünden yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kemal, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisi süren ve yaşadıklarını anlatan 7'nci sınıf öğrencisi Kemal Atak, Köyde evimizin yakınlarında kardeşlerimle koyun otlatırken, başıboş şekilde köyümüze bırakılan pitbull cinsi köpek bize saldırdı. Kardeşlerim olmasaydı beni daha kötü yapacaktı. Kardeşlerim köpeğin boğazındaki ipten çekerek beni ayaklarımı ısırırken kurtardı" diye konuştu.

6 çocuk babası Zeki Atak ise Başıboş köpeklerin sorumsuzca kendi başını bırakılmasını istemiyoruz. Daha önce de köyümüze başı boş köpekler bırakıldı. Bu sefer çocuğuma saldırdı. Gerekli merciler bu konuda bir önlem alsın. Bu köpeği bırakan kişilerden şikayetçiyiz. Van ilimizde 10 yaşındaki bir çocuğumuz da başıboş köpek saldırısı sonucu vefat etti. Sorumsuzca sokaklara bırakılan köpekler sıkıntı doğuruyor" dedi.

Kaynak: DHA
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Aksaray, Güncel, Son Dakika

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