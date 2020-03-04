Koyun sürüleri yayla yolunda - Son Dakika
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Koyun sürüleri yayla yolunda

6 saat önce

Ordu'da koyunculukla uğraşan vatandaşlar baharın gelmesiyle yaylalara göç etmeye başladı.

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Ordu'da koyunculukla uğraşan vatandaşlar baharın gelmesiyle yaylalara göç etmeye başladı.


Özellikle Aybastı Perşembe Yaylası, Korgan ile Kumru Yaylası ve diğer yaylara götürülen koyun sürüleri yolda renkli görüntüler oluşturdu. Hayvancılık açıcından önemli olan ve 'yaz göçü' olarak tabir edilen yayla yolculuğu başladı. Koyun sürüleriyle sabahın ilk ışığından, akşam saatlerine kadar yollara düşen çobanlar, uzun yolculuklar sonrasında yaylara ulaşıyorlar.


Koyun sürüsünü götüren çobanlardan Tarık Erdik, her yıl yaz mevsiminin yaklaşması ile birlikte yaylalara göç ettiklerini belirterek, "Bizlere emanet edilen yüzlerce koyunu otlatmak ve korumak zorundayız. Yaylada 5 ay kadar kalıp daha sonra kışın yaklaşmasıyla birlikte geri döneceğiz" dedi.


Uzun süren kış ayının ardından açan hava ile koyunlarını yaylalara çıkarmak için yola çıktıklarını söyleyen Eren Kaptan isimli çoban ise, "Baharla birlikte hayvanlarımızı ahırlardan çıkardık, yayla yoluna çıktık. Zor bir dönem yine bizleri bekliyor" diye konuştu. - ORDU

Perşembe Yaylası, Aybastı, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:02 Kaynak: İHA
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