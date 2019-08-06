Son Dakika Haberleri: Koza İpek davasında savcı sanıklar hakkındaki mütalaasını açıkladı
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Koza İpek davasında savcı sanıklar hakkındaki mütalaasını açıkladı

29 dakika önce

Koza İpek davasında savcı sanıklar hakkındaki mütalaasını açıkladıANKARA - Koza İpek davasında savcı, Cafer Tekin İpek ve Melek İpek'e yönelik mütalaasını açıkladı.

Koza İpek davasında savcı sanıklar hakkındaki mütalaasını açıkladı
ANKARA - Koza İpek davasında savcı, Cafer Tekin İpek ve Melek İpek'e yönelik mütalaasını açıkladı.
Koza İpek Holding'in süren davasını yürüten savcı Cafer Tekin, Cafer İpek'in 90 yıl, Melek İpek'in ise 20 yıl hapse mahkum edilmesini talep etti. Savcı öte yandan, kayyum atanan şirketlerdeki sanıkların hisselerine müsadere yoluyla devletin el koymasına yönelik talepte bulundu.
Melek İpek, Koza, Genel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 07:08 Kaynak: İHA
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