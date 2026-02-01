Kozan'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kozan'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Kozan\'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
01.02.2026 00:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kozan'da tekel bayisinde çıkan kavgada Mustafa Çomak bıçakla öldürüldü, iş yeri sahibi ağır yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir tekel bayide çıkan bıçaklı kavgada Mustafa Çomak hayatını kaybetti, iş yeri sahibi M.Ö. ağır yaralandı. Olayla ilgili iki şüpheli aranıyor.

TEKEL BAYİDE KAN DÖKTÜLER

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Varsaklar Mahallesi Örtülü Sokak'ta meydana geldi. Ş.K. ve F.Y., girdikleri tekel bayide iş yeri sahibi M.Ö. ile Mustafa Çomak ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.K. ve F.Y., iddiaya göre bıçakla Çomak ve M.Ö.'ye saldırdı.

1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

Çıkan arbedede Çomak ve M.Ö., bıçaklanarak kanlar içinde yere yığıldı. Kavga sırasında yaralandıkları öne sürülen iki şüpheli, olayın ardından kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Çomak'ın öldüğü belirlendi.

Ağır yaralanan iş yeri sahibi M.Ö., ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Çomak'ın cansız bedeni ise olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Yaralı halde kaçtıkları ileri sürülen iki şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güvenlik, Cinayet, Güncel, Adana, Kozan, Kavga, Tekel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kozan'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Küba’ya petrol satan ülkeleri tehdit etti Trump, Küba'ya petrol satan ülkeleri tehdit etti
Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Epstein dosyasından Trump’ı suçlayan Elon Musk’ın kendisi çıktı “Adaya ne zaman gidelim“ diye sormuş Epstein dosyasından Trump'ı suçlayan Elon Musk'ın kendisi çıktı! "Adaya ne zaman gidelim" diye sormuş
Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi
Trabzonspor Antalya’dan 1 puan ile döndü Trabzonspor Antalya'dan 1 puan ile döndü
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı’na yeni isim Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na yeni isim

23:14
Sergen Yalçın’dan hakem tepkisi ve transfer açıklaması
Sergen Yalçın'dan hakem tepkisi ve transfer açıklaması
22:43
Güler Sabancı da Tarkan hayranı, konsere bandanası ile katıldı
Güler Sabancı da Tarkan hayranı, konsere bandanası ile katıldı
22:06
Trump’tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz
21:59
Beşiktaş geriden gelip kazandı
Beşiktaş geriden gelip kazandı
21:43
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü
21:06
Sedat Peker, şehit ailesine ev hediye etti
Sedat Peker, şehit ailesine ev hediye etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 01:01:50. #.0.4#
SON DAKİKA: Kozan'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.