Kozan'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
Kozan'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

03.02.2026 22:59
Kozan'da tekel bayisinde çıkan kavgada Mustafa Çomak öldü, iş yeri sahibi ağır yaralandı. İki şüpheli tutuklandı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde tekel bayide çıkan kavgada Mustafa Çomak'ın (34) hayatını kaybettiği, iş yeri sahibi M.Ö.'nün de bıçakla yaralandığı olayla ilgili Şerafettin Kılıç ve Fatih Yıldız, tutuklandı. Şüphelilerin saklanmalarına yardımcı oldukları öne sürülen K.K. ve V.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 31 Ocak gecesi Kozan ilçesi Varsaklar Mahallesi Örtülü Sokak'ta meydana geldi. Tekel bayisine giden Şerafettin Kılıç ve Fatih Yıldız ile iş yeri sahibi M.Ö. arasında tartışma çıktı. O sırada dükkanda oturan iş yeri sahibinin arkadaşı Mustafa Çomak da tartışmaya dahil oldu. Tartışmanın büyümesi üzerine Şerafettin Kılıç ve Fatih Yıldız, iddiaya göre Çomak ve M.Ö.'ye bıçakla saldırdı. Yaşanan arbede sırasında Mustafa Çomak ve M.Ö. vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler, kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Çomak'ın öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan iş yeri sahibi M.Ö. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan M.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Mustafa Çomak'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, Şerafettin Kılıç ve Fatih Yıldız ile saklanmalarına yardımcı olduğu öne sürülen K.K. ve V.K.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin, veresiye içki almak istedikleri ancak kabul edilmeyince saldırıyı gerçekleştirdikleri öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kılıç ve Yıldız tutuklandı. Şüphelilerin saklanmalarına yardımcı oldukları öne sürülen K.K. ve V.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Kavga, Kozan, Tekel, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
