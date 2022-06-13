Kozan'da iki araç sel sularına kapıldı - Son Dakika
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Kozan'da iki araç sel sularına kapıldı

13.06.2022 22:27
Kozan'da iki araç sel sularına kapıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde şiddetli sağanak sel ve taşkına neden olurken, 2 araç sel sularına kapıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde şiddetli sağanak sel ve taşkına neden olurken, 2 araç sel sularına kapıldı.

Alınan bilgiye göre, saat 15.30 sularında meteorolojinin yağış uyarısı yaptığı ilçede Dağılcak Tabiat Parkı, Düzağaç, Kuytucak, Kızıllar, Akdam mahallerinde sel ve su taşkınları yaşandı. Dağılcak Tabiat Parkında dere yatağının taşması üzerine banklar sürüklendi, bahçede derin göçük meydana geldi. Düzağaç Mahallesi'nde meydana gelen sel felaketinde ise 2 araç sel sularına kapıldı.

Öte yandan, Feke ilçesine bağlı Güzpınar Mahallesi'nde yola kaya düşmesi üzerine yol açma çalışması başlatıldı.

Kozan Belediyesi iş makineleri selden etkilenen bölgelerde çalışma başlattı. Adana AFAD ekipleri Düzağaç Mahallesinde sel bölgesinde hasar ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Dağılcak Tabiat Parkı Müdürü Rıfat Akşahin bir anda sel sularının bahçede etkili olduğunu belirterek, "Can kaybı yaşanmaması bizlerin tesellisi. İnşallah toprakta bereket olarak bu yağışları görürüz" dedi. - ADANA

Kozan'da iki araç sel sularına kapıldı
Kozan'da iki araç sel sularına kapıldı
Kozan'da iki araç sel sularına kapıldı
Kozan'da iki araç sel sularına kapıldı
Kozan'da iki araç sel sularına kapıldı
Kozan'da iki araç sel sularına kapıldı
Kozan'da iki araç sel sularına kapıldı

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Kaynak: İHA

Tragger, Adana, Kozan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kozan'da iki araç sel sularına kapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kozan'da iki araç sel sularına kapıldı - Son Dakika
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