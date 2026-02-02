Kozan'da Tekel Bayi Kavgası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kozan'da Tekel Bayi Kavgası: 1 Ölü, 1 Yaralı

02.02.2026 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde içki tartışması sonucu çıkan kavgada bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde tekel bayide çıkan kavgada Mustafa Çomak'ı (34) öldürüp, iş yeri sahibi M.Ö.'yü bıçaklayarak ağır yaralayan Ş.K. ve F.Y. ile saklanmalarına yardımcı olan K.K. ve V.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin, veresiye içki almak istedikleri, dükkan sahibi geri çevirince de kavganın çıktığı öne sürüldü.

Olay, 31 Ocak gecesi Kozan ilçesi Varsaklar Mahallesi Örtülü Sokak'ta meydana geldi. Tekel bayisine giden Ş.K. ve F.Y. ile iş yeri sahibi M.Ö. ve o sırada dükkanda oturan arkadaşı Mustafa Çomak arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.K. ve F.Y., iddiaya göre Çomak ve M.Ö.'ye saldırıp, bıçakladı. Mustafa Çomak ve M.Ö. kanlar içinde yere yığılırken, kendilerinin de yaralandığı öne sürülen Ş.K. ve F.Y., kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Çomak'ın öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan iş yeri sahibi M.Ö. ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan M.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Mustafa Çomak'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ş.K. ve F.Y. ile saklanmalarına yardımcı olan K.K. ve V.K.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin, veresiye içki almak istedikleri ancak kabul edilmeyince saldırıyı gerçekleştirdikleri öne sürüldü. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL-KOZAN,(Adana),

Kaynak: DHA

Güncel, Şiddet, Kozan, Adana, Tekel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kozan'da Tekel Bayi Kavgası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
AK Parti’ye de CHP’ye de kapıları kapattılar 4 partiden ittifak hazırlığı AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu Kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu
Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım
İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara’ya iniş yaptı İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara'ya iniş yaptı

11:54
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı
11:44
Benfica küme düşme hattındaki takımı yenemedi Mourinho hakemin üzerine yürüdü
Benfica küme düşme hattındaki takımı yenemedi! Mourinho hakemin üzerine yürüdü
11:00
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı Bir bebeğe daha aynısını yapmış
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış
10:49
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer İşte İslam Memiş’in verdiği tarih
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in verdiği tarih
10:23
Epstein dosyalarında büyük skandal Bakanlık apar topar kaldırdı
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı
10:12
Devlet televizyonunda skandal yayın Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Devlet televizyonunda skandal yayın! Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 12:17:28. #7.11#
SON DAKİKA: Kozan'da Tekel Bayi Kavgası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.