Kozan'da yangın bölgesine yardımlar sürüyor - Son Dakika

Adana'da 23 Ağustos'ta 200 hektar kızılçam ormanın küle döndüğü Kuyubeli, Çamlarca, Acaryayla, Çürüklü, Celiluşağı mahallelerindeki vatandaşların evlerini terk etmek zorunda kaldığı yangında yaralar sarılmaya devam ediyor.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ve Merhamet Teşkilatı evlerini terk etmek zorunda kalan ve bölgede kalan vatandaşlara araçlarla yardım kolilerini ulaştırdı.

Merhamet Teşkilatı, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ile bir araya gelerek yanan bölgede incelemelerde bulundu.

Başkan Özgan, yaşanan yangının ardından devletin, sivil toplum kuruluşlarının ve tüm birimlerin bölgede büyük bir imece ile yaraları sardığını kaydetti. Özgan, "Ben burada duyarlı olan herkese teşekkür ediyorum. Evlerin yanması hayvanların telef olması bahçeler ormanlar kül oldu. Bizim ciğerlerimiz yanıyor. Tekrar yetişmesi yıllar alıyor. Merhamet teşkilatımız geldi ve hassasiyetleri için teşekkür ediyorum. Vatandaşların duyarlı olmasını piknik yapılmaması sigara yakılmamasını istiyoruz. Bu memleket bizim ormanlar bizim" diye konuştu.

Merhamet Teşkilatı Genel Başkanı Murat Bulut ise yardımların devam edeceğini belirterek, "Akdeniz bölge teşkilatımız ile geldik. Gıda ve ihtiyaç malzemeleri için geldik. 6 araç ile vatandaşlara dağıtım yapıyoruz" diye konuştu. - ADANA