Kozan Gençlik Merkezi gönüllüleri, Tufanbeyli'de öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika

Kozan Gençlik Merkezi gönüllüleri, Tufanbeyli Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Gençlik Merkezi gönüllüleri, öğrencilerle birlikte hazırladıkları oyunları oynadı, dart ve ok atma yarışları düzenledi.

Kozan Gençlik Merkezi Müdür Halil Karadağlı, Gençlik Merkezi görevlileri ve gönülleriyle birlikte okullara ziyaretlerde bulunduklarını belirterek, "Okul bahçesinde kurduğumuz sanatsal, sportif stantlarla hem öğrencilerimizi bilgilendirdik, hem de onlara keyifli dakikalar yaşattık. Öğrencilerimiz hem oyun oynadılar, hem de oynanan oyunlar hakkında bilgi sahibi oldular. Buradaki amacımız; öğrenciler arasında sosyal farkındalık oluşturarak sağlıklı bir iletişim ortamı oluşturmak, sorumluluk duygularını geliştirmek ve topluma daha duyarlı bireyler kazandırmak, kırsalda yaşayan öğrencilere gençlik liderlerimizin aracılığıyla vizyon kazandırmak, gençlerde aidiyet duygusu oluşturmak ve bununla birlikte gönüllü gençlerimizin ve öğrencilerimizin moral ve motivasyonunu arttırmaktır." ifadelerini kullandı.