Kozlu'da Metan Gazı Kaçağı: Ev Tahliye Edildi
Güncel

Kozlu'da Metan Gazı Kaçağı: Ev Tahliye Edildi

28.01.2026 14:50
Kozlu'da evdeki doğal gaz alarmı sonrası yapılan ölçümlerde metan gazı bulundu, aile tahliye edildi.

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesindeki kombi uyarı alarmı verince eve çağırılan ekipler, bahçede doğal gaz kaçağı olup olmadığını kontrol ederken metan gazına rastladı. Yapılan ölçümler sonucunda AFAD yetkilileri tarafından evin tahliyesine karar verildi.

Olay, Kozlu ilçesi Taşbaca Mahallesi Kardeş Sokak'taki 6 kişinin yaşadığı iki katlı evde meydana geldi. Evdeki doğal gaz kombisi sürekli alarm verince Ramazan Kırlak ve ailesi doğal gaz dağıtım şirketinden yardım istedi. Eve gelen doğal gaz dağıtım şirketinin ekipleri, sistemde kaçak olmadığını belirledi. Ekipler kaçak bulamayınca detaylı ölçüm yaptı ve evin bahçesinde metan gazı bulgusuna rastladı.

Bunun üzerine AFAD'a haber verildi. Adrese gelen ekipler, metan gazına yönelik hassas ölçüm yaptı. Gaz değeri yüksek çıkınca, AFAD evin tahliye edilmesine karar verdi. Ramazan Kırlak ve oğlu ile torunlarından oluşan 6 kişilik aile, gece saatlerinde evi boşaltıp yakınlarının yanına yerleşti.

TTK İNCELEME YAPTI

Sabah saatlerinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri, gaz kaynağını tespit etmek için çalışma başlattı. Evin bahçesi ve çevresinde inceleme yapan ekipler, harita üzerinden bölgedeki eski ocak ve zemin yapısını kontrol etti. Ekipler yaptıkları ölçüm ve kontrollerle gazın kaynağını belirlemeye çalıştı.

'DEĞERLER BİRAZ YÜKSEK'

Sürecin titizlikle takip edildiğini belirten Taşbaca Mahalle Muhtarı Kibar Arıkan, "Evde doğal gaz kombisi sürekli alarm verdiği için vatandaş firmaya bilgi veriyor. Firma gelip ölçüm yaptığında kendi sisteminde bir sorun göremedi ölçümlerin sonucunda evin içinden metan gazı geldiği tespit edildi. AFAD ekipleri gelip kontrol etti ve gazın yüksek olduğunu tespit edince AFAD yetkilileri evi tahliye ettiler. Bugün de TTK ekipleri ölçüm yapıyorlar. Doğal gazı, firma kesti. Koku hem evin içindeki bir odada hem de bahçede ölçüldü. Değerlerin biraz yüksek olduğu söyleniyor. Şu an TTK yetkilileri harita üzerinden bakarak ve ölçüm yaparak bir tespit ortaya koyacak. Buna göre bir karar verilecek. Biz sorduk, ocakların buraya bir bağlantısı yokmuş. Harita üzerinden keşif de yapılıyor."

Kaynak: DHA

Acil Durum, Güvenlik, Güncel, Çevre, Son Dakika

