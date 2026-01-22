Kozluk Kaymakamı Şehit Ailesini Ziyaret Etti

Batman'ın Kozluk Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, şehit ailesini ziyaret etti.

Kaymakam Böçkün, beraberindeki kurum amirleri ile birlikte Ortaca köyünü ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada şehit ailesiyle de görüşen Böçkün, ailenin taleplerini dinledi, devletin her zaman yanlarında olduğunu söyledi.