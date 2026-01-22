Batman'ın Kozluk Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, şehit ailesini ziyaret etti.
Kaymakam Böçkün, beraberindeki kurum amirleri ile birlikte Ortaca köyünü ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.
Burada şehit ailesiyle de görüşen Böçkün, ailenin taleplerini dinledi, devletin her zaman yanlarında olduğunu söyledi.
Son Dakika › Güncel › Kozluk Kaymakamı Şehit Ailesini Ziyaret Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.