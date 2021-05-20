Kozluk'ta bir okula okuma ve zeka oyunları salonu yapıldı - Son Dakika

Kozluk ilçesinde Çayhan İlk ve Ortaokuluna Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) tarafından yaptırılan okuma ve zeka oyunları salonunun açılışı yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Eğitime Değer Kat" projesi kapsamında Çayhan İlk ve Ortaokulunda KAHEV tarafından İbrahim Akkuş adına yaptırılan okuma ve zeka oyunları salonunun açılışı törenle gerçekleştirildi.

Açılışa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nezir Sevim, KAHEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Demet Orhan Başer, Proje Koordinatörü Murat Işık, vakıf üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Başer, okullara destek verdiklerini, 1500 kursiyerlerinin bulunduğunu belirterek, amaçlarının eğitime katkı sağlamak olduğunu kaydetti.