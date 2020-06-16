Kozluk'ta okul bahçesinde sebze ve meyve yetiştiriliyor - Son Dakika

Kozluk'ta köy okulunda sebze ve meyve yetiştiriliyor.

Çayhan Köyü İlkokulu Müdürü Murat Işık koronavirüs salgını dolayısıyla verilen arada okulun bahçesinde sebze ve meyve üretimine başladıklarını söyledi.

Uygulamanın öğrencilerin toprakla buluşması adına önemli bir çalışma olduğunu ifade eden Işık, şöyle konuştu:

"Burada çocukların boş zamanların değerlendirmeleri ve tarıma olan yatkınlarının arttırılması amaçladık. Bahçemizde patates, yeşil soğan, kavun, karpuz, salatalık, domates, biber ve patlıcan yetiştiriyoruz. Üretilen sebzelerden yemek yapıp gelen misafirlerimize ikramda bulunacağız. Ayrıca dar gelirli öğrenci ailelerine ikram dağıtacağız."