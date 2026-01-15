KPMG: 2025 M&A Trendleri Açıklandı

KPMG Türkiye, 7'nci kez hazırladığı "KPMG Perspektifinden Birleşme ve Satın Alma Trendleri 2025" raporunu yayımladı.

Raporun sonuçlarına ilişkin İstanbul'da düzenlenen basın toplantısına, KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Hizmetleri Lideri ve Şirket Ortağı Özge İlhan Acar, KPMG Türkiye Ülke Başkanı Murat Alsan, KPMG Türkiye Danışmanlık Bölüm Başkanı Hande Şenova ve KPMG Türkiye Pazarlama ve İş Geliştirme Bölüm Başkanı Hakan Demirelli ve basın mensupları katıldı.

Rapora göre, birleşme ve satın almalarda küresel ölçekte işlem adedi bir önceki yıla kıyasla yaklaşık 3 bin adet artarak toplamda 54 bin seviyesine ulaştı. Küresel işlem hacmi de 2024 yılında 3 trilyon dolar seviyesindeyken, 2025'te yüzde 50 artışla 4,5 trilyon dolara yükseldi.

Türkiye'de değeri açıklanan işlemler dikkate alındığında işlem hacmi 8,2 milyar dolar oldu. Değeri açıklanmayan işlemlerle yapılan değerlendirmelerde ise 2025'in toplam işlem hacminin, 18,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği öngörüldü. Gerçekleşen toplam işlem sayısı da yüzde 20'nin üzerinde artışla 574'e çıktı.

Türkiye'de 2025 yılında değeri açıklanan işlemler hacminin yaklaşık yüzde 40'ının perakende sektöründe gerçekleşmesi, yatırımcıların küresel piyasalarda olduğu gibi Türkiye'de de büyük ölçekli ve öngörülebilir nakit akışı üreten şirketlere odaklandığını gösterdi.

"Mega işlem sayısı 50'ye ulaştı"

KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Hizmetleri Lideri ve Şirket Ortağı Acar, basın toplantısı öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada değeri 10 milyar doların üzerindeki "mega" işlemlerin sayısının arttığını, geçen sene 30'un üzerinde mega işlem gerçekleşirken bu yıl sayının 50'ye ulaştığını söyledi.

Mega işlemlerde teknoloji sektörünün öne çıktığını belirten Acar, bunun nedeninin savunma sanayisi teknolojileri ve siber güvenlik başta olmak üzere büyük güçler arasındaki rekabetin artması olduğunu kaydetti.

Acar, kendine yeterliliğin ülkeler açısından önem kazandığını, bu sebeple teknoloji bilgi birikimini geliştirmek için büyük ülkelerin ve şirketlerin ciddi ölçekli yatırımlar yaptıklarını anlattı.

Geçen yıl Türkiye'de hem işlem adedi hem de işlem hacmi bazında teknoloji sektörünün lider olduğunu aktaran Acar, bu yıl işlem hacmi bazında dünyada yine teknoloji sektörünün öne çıktığını, Türkiye'de ise perakende sektörünün ön planda yer aldığını ifade etti.

Bu yıl Türkiye'de iki adet mega işlemin gerçekleştiğini ve bunun sektör açısından çok kıymetli olduğunu vurgulayan Acar, şunları kaydetti:

"En büyük işlem, araç muayene istasyonlarının işletme hakkının MOI Ortak Girişim Grubu tarafından alınması oldu. Bu işlemde hem yerli hem de yabancı yatırımcılar yer aldı. Met-Gün İnşaat ve yabancı yatırımcılar liderliğinde gerçekleşen bu işlem, 1,72 milyar dolar büyüklüğündeydi. En büyük işlemlerden 2'ncisi ise enerji sektöründe gerçekleşen, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı projesinin BP'ye ait yüzde 3'lük hissesinin Amerikalı finansal yatırımcı Apollo Global Management tarafından satın alınması oldu."

Türkiye'de gerçekleşen en büyük 3'üncü işlemin Uber'in Trendyol Go'yu satın alması olduğunu aktaran Acar, "Bu, teknoloji ve teslimat sektöründe gerçekleşen çok önemli bir işlem. Global bir teknoloji devi Uber'in Türkiye'ye duyduğu güveni gösteriyor ve teslimat pazarına hızlı bir giriş anlamı taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Sermaye maliyetlerinin düşmesiyle değerlemeler artacak"

Acar, startup ekosisteminin Türkiye'de oldukça güçlü seyrettiğini, toplamda gerçekleşen 574 işlemin yaklaşık yüzde 60'ının startup ekosisteminde yer aldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Girişimlere verilen bu can suyu, yarının yeni Trendyollarını oluşturacak altyapıyı hazırlıyor. Sektörde gurur verici bir yıl geçirdik. Birleşme ve satın alma trendleri açısından 2026 için oldukça pozitif öngörülerimiz var. Küresel piyasalardaki risk algısı bu süreci etkilese de sermaye maliyetlerinin bir miktar düşmesiyle değerlemelerin artacağını düşünüyoruz. Finansal yatırımcılar dediğimiz özel risk sermayeleri ya da girişim sermayeleri gibi şirketlerin elinde çok ciddi bir sermaye ve likidite var. Söz konusu finansal yatırımcılar, iş modellerinin bir gereği olarak birikmiş sermayelerini uygun şirketlere yönlendirmek zorunda oldukları için, önümüzdeki dönemde işlem hacmi ve işlem sayısının artmasını bekliyoruz."

Acar, Türkiye'nin büyüyen bir ülke ve perakende sektörünün 86 milyonluk nüfusuyla garanti gelir sağlayan bir alan olduğu için yine büyük işlemler beklediklerini belirterek, "Teknoloji sektöründe de büyük satın almalar öngörüyoruz. Küresel trendlere baktığımızda savunma sanayisi teknolojileri, siber güvenlik, endüstriyel üretim ve otomotiv ile Türkiye'nin güçlü olduğu sanayi sektörlerinde de önemli işlemler bekliyoruz." ifadelerini kullandı.