Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacak! - Son Dakika
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Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacak!

05.08.2022 22:45

KPSS'deki çıkan bazı soruların bir yayınevinin deneme sorularıyla birebir aynı olmasının ardından 1 milyon 600 bin gencin girdiği sınav iptal edildi. ÖSYM, iptal kararından sonra yeni KPSS takviminin 17 Eylül'de başlayacağını açıkladı.

31 Temmuz 2022 tarihinde düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) bazı soruların Yediiklim Yayınevi'nin deneme sorularıyla aynı çıkmasının ardından konu yargıya taşındı. Olayla ilgili soruşturma açılırken, Emniyet söz konusu yayınevine operasyon düzenledi. Skandal olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ü görevden alarak yerine Bayram Ali Ersoy'u atadı.

KPSS İPTAL EDİLDİ

ÖSYM Başkanlığı'na atanan Bayram Ali Ersoy, soruların sızdırılması iddiası üzerine inceleme başlatılan 31 Temmuz tarihli KPSS'nin iptal edildiğini açıkladı. Ersoy, "İlk inceleme sonuçlarına göre sınavdaki soruların, bir yayınevinin sorularıyla benzerlik gösterdiği tespit edildi. 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos'ta yapılacak KPSS oturumları da ertelenmiştir. Sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede açıklanacak" dedi.

YENİ TAKVİM 17 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

Sınavın iptal edilmesinin ardından herkes yeni takvimin açıklanacağı tarihi merak eder oldu. Konu hakkında bir açıklama yapan ÖSYM, yeni takvimin 17 Eylül'de başlayacağını duyurdu.

YENİ SINAVLAR İÇİN ÜCRET TALEP EDİLMEYECEK

ÖSYM'den yapılan açıklamada, "31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşen 2022-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavları iptal edilmiştir. ÖSYM sınav takviminde yer alan; 2022-KPSS Lisans Alan ve 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni KPSS takvimi 17 Eylül 2022'de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından girecekleri yeni sınavlar için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Adaylar sınav merkezi değişikliği taleplerini üzerinden gerçekleştirebileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

İptal kararının ardından yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacak
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