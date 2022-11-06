Sınav merkezini bulmakta güçlük çeken genç KPSS'yi saniyelerle kaçırdı - Son Dakika
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Sınav merkezini bulmakta güçlük çeken genç KPSS'yi saniyelerle kaçırdı

06.11.2022 14:05

Kırıkkale'de sınav merkezini bulmakta güçlük çekince KPSS'yi saniyelerle kaçıran 19 yaşındaki genç büyük üzüntü yaşarken suçu okul çevresinde yönlendirici bir tabela bulunmamasına attı.

Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim sınavına giren adaylar heyecan yaşadı. KPSS'ye girmek için Kırıkkale Üniversitesine gelen Samet Kaplan (19), yönlendirici levhaların olmamasını ifade ederek, sınav merkezini bulmakta güçlük çektiğini söyledi.

10 SANİYE İLE KAÇIRDI

Kaplan, saat 10:00'da kapıların kapanmasıyla da aylarca çalıştığı KPSS'yi 10 saniye süreyle sınava giremediğini belirtti. Aracını park edecek yere servis park edildiğini iddia eden Kaplan "Kırıkkale Üniversitesi'ne giriş yaptık sınav olmak için. Biz de güvendik sadece 'soldan devam et' dediler. Başka da bir şey söylemediler. Biz sol tarafa girdik araba çekeceğimiz yeri servisle kapatmışlar. Biz araba çekecek yer bulamadık. Burada bir tane abi vardı onunla da tartışmaya girdik. Hiçbir bilgilendirme tabelası yok" dedi.

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"KİMSE BENİ YÖNLENDİRMEDİ"

Kaplan, "Ben buraya geldiğimde köşeden döndüğümde kapılar kapandı. Ben sadece 10 saniyeyle içeri alınmadım. Yönlendirici tabelanın olmaması. Buradan giriş olduğunu bilseydim rahat bir şekilde sınavıma giriş yapabilirdim. Güvenlik sadece soldan dedi başka da kimse beni yönlendirmediği için yani sınava giriş yapamadım" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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Kırıkkale, KPSS, Güncel, Son Dakika

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