Kral Charles'tan 100. Yaş Kutlaması

08.01.2026 17:19
Kral III. Charles, 100 yaşına giren Derviş Tahir'e tebrik mektubu gönderdi.

İngiltere Kralı III. Charles ve eşi Kraliçe Camilla, 1956 yılından bu yana başkent Londra'da yaşayan Lefkoşa doğumlu Derviş Tahir'e 100. yaşına girmesi nedeniyle özel tebrik mektubu gönderdi.

İngiltere Kralı III. Charles, ülkede 100. yaşını kutlayan her vatandaşa Kraliyet ailesi tarafından tebrik mesajı gönderilmesi geleneğini devam ettirdi. Bu kapsamda, 1956 yılından bu yana başkent Londra Haringey'de yaşayan 100 yaşındaki Lefkoşa doğumlu Derviş Tahir'e, Kral Charles ve eşi Kraliçe Camilla tarafından imzalanan özel bir tebrik mektubu ulaştırıldı. Mektupta, uzun ve anlamlı bir ömür sürmesinden duyulan memnuniyet ifade edilirken, kendisine sağlık ve huzur dilekleri iletildi. Derviş Tahir, mektubu almaktan duyduğu mutluluğu dile getirirken, Kral Charles'a teşekkürlerini dile getirdi.

Kraliyet tarafından Tahir'e gönderilen mektup İngiltere'deki kraliyet geleneğinin sembolik değerini gözler önüne sererken, yalnızca bir kutlama olarak değil; yaşlı bireylerin toplumsal hafızadaki yerini onurlandıran güçlü bir jest olarak değerlendiriliyor.

İngiltere'de 100. Yaşını kutlayan her vatandaşa Kraliyet tarafından tebrik mesajı gönderilmesi, yaklaşık 1917'den bu yana süren köklü bir gelenektir. Uygulama, ilk kez Kral V. George döneminde başlatıldı. Günümüzde ise Kral Charles III adına Buckingham Sarayı tarafından yürütülüyor. 100, 105 ve sonrasında her yıl doğum günlerinde bu özel mesaj gönderilmeye devam ediyor. - LONDRA

