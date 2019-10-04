Kral Şakir İzmirli çocuklarla Optimum'da buluşacak

Kral Şakir ve Korsanlar Diyarı Filminin galası, 5 Ekim Cumartesi günü İzmir Optimum'da yapılacak.



Çocukların merakla beklediği Kral Şakir ve Korsanlar Diyarı filminin İzmir özel gösterimi, 5 Ekim Cumartesi günü İzmir Optimum'da gerçekleşecek. Film öncesi, Kral Şakir ve Korsanlar Diyarı filminin karakterlerine hayat veren karikatürist Varol Yaşaroğlu sevenleri ile saat 15: 30'da imza gününde bir araya gelecek.



Ünlü karikatürist Varol Yaşaroğlu ve Kral Şakir hayranlarının sorularını yanıtlayıp onlarla hatıra fotoğrafı çektirecek. Söyleşinin ardından Kral Şakir'in hayranları saat 16: 30'da Kral Şakir ile müzik eşliğinde eğlenecek. Film ekibi saat 17: 00'de Optimum Cinemaximum salonlarında Kral Şakir Korsanlar Diyarı filmini hayranlarıyla birlikte izleyecek.



Kral Şakir ve ailesi, korsanların kol gezdiği, bermuda şeytan üçgenindeki gizemli bölgede heyecanlı bir yolculuğa çıkıyor. Şehir büyük bir tehdit ile karşı karşıyadır. Okyanusun en derin yerinden çıkan tarih öncesine ait dev bir yaratık şehre gelmek üzeredir. Yaratık şehre ulaşmadan önce onu etkisiz hale getirmek isteyen Kral Şakir ve ailesi savaş topunu bulmak için yola koyulur ve macera başlar. - İZMİR