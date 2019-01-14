Son Dakika Haberleri: Kredi Kartı ve Kredi Borcu Yapılandırmasına Vakıfbank da Dahil Oldu

Kredi Kartı ve Kredi Borcu Yapılandırmasına Vakıfbank da Dahil Oldu

27 dakika önce

Vakıfbank, kredi kartı borcu yapılandırması uygulamasına katıldı.

Kredi Kartı ve Kredi Borcu Yapılandırmasına Vakıfbank da Dahil Oldu, System.String[]
Vakıfbank, kredi kartı borcu yapılandırması uygulamasına katıldı. Banka, kart borçlularına 24 aya kadar yüzde 1,10, 60 aya kadar yüzde 1,20 faiz sunacak. Ayrıca banka 100 bin TL'nin altındaki takipteki kredilerin faizini de sıfırlama kararı aldığını da duyurdu.

Kredi kartı borcu yapılandırması uygulamasına Ziraat Bankası'nın ardından Vakıfbank da katıldı. Buna göre banka, kredi kartları, bireysel ve ticari kredilerin yapılandırılması paketi açıkladı. Açıklamaya göre, banka kredi kartı borçlularına 24 aya kadar yüzde 1,10, 60 aya kadar yüzde 1,20 faiz sunulacak. Borçları 3 milyon TL'nin altında olan ve geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla ödemelerinde 31 gün ve üstü aksama bulunanlara 6 aya varan ödemesiz dönemle yapılandırma sağlanacak. Uygulama hem Vakıfbank'a hem de diğer bankalara olan borçlara uygulanacak.

KREDİ BORÇLULARINA YAPILANDIRMA

Bununla birlikte banka, kredi borcunu ödemekte zorlanan bireysel müşterilerine, borçlarını 3 ay ödemesiz dönem ile 36 aya varan vadelerle yapılandırma, ticari segmentteki müşterilerine ise 6 ay ödemesiz olarak 60 aya kadar aylık yüzde 0,98'den başlayan faiz oranları ile ödeme fırsatı sunacak.

BAŞVURULARDA SON GÜN 30 NİSAN

Vakıfbank ayrıca, 2018 yıl sonundan önce 100 bin TL'nin altındaki kredisi takibe aktarılan müşterilerinin, borçlarını peşin ya da 12 aya kadar taksitle ödemeleri halinde, takibe aktarım sonrası tüm faizlerini sıfırlayacak. Başvurularda son gün 30 Nisan'a olarak bildirildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:16 Kaynak: İHA

Vakıflar Bankası, Ekonomi
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