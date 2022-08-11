ABD'deki gelişmeler sonrası Bitcoin son dönemin en yüksek seviyesini gördü - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'deki gelişmeler sonrası Bitcoin son dönemin en yüksek seviyesini gördü

11.08.2022 19:56

ABD'de beklentilerin altında gelen enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası sıkılaşmasını yavaşlatacağına dair beklentiler kripto piyasasını hareketlendirdi. Bitcoin, son 2 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2'nin üzerinde değer kazanarak 24 bin 873 dolar seviyesine kadar yükseldi. Bitcoin'in fiyatı, 13 Haziran'da kaydettiği 26 bin 857 dolardan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

ETHEREUM DA YÜKSELİŞTE

Öne çıkan diğer kripto para birimlerinden Ethereum da 2 ayın zirvesine ulaştı. Ethereum'un fiyatı son 24 saatte yüzde 3'ün üzerinde yükselerek 1.931 dolara tırmandı.

ABD ENFLASYON VERİSİ TETİKLEDİ

Küresel hisse senedi piyasalarındaki pozitif seyre paralel olarak kripto para piyasalarında da yükseliş kaydedildi.

ABD'de beklentilerin altında gelen enflasyon verilerinin ardından artan küresel risk iştahı, kripto para piyasalarını da destekledi.

ABD'DE YILLIK ENFLASYON YÜZDE 8,5

Ülkede dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 8,5 artmıştı. Bugün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) de temmuzda beklentilerin aksine aylık yüzde 0,5 azalırken, yıllık yüzde 9,8 ile beklenenden az artış kaydetti. Analistler, beklentilerin altında gelen enflasyon verileri sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ultra şahin para politikalarında gevşemeye gideceği beklentisinin arttığını belirtti.

YORUMLAR
500
Politico: ABD Kongresi'nin Eylemsizliği Kovid-19 Sorunlarının Artmasına Yol Açıyor Politico: ABD Kongresi'nin Eylemsizliği Kovid-19 Sorunlarının Artmasına Yol Açıyor Tayvan, Çin'e ait 21 savaş uçağı ve 6 geminin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi Tayvan, Çin'e ait 21 savaş uçağı ve 6 geminin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans ABD'deki gelişmeler sonrası Bitcoin son dönemin en yüksek seviyesini gördü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:14 İslami Dayanışma Oyunları'nda Katarlı sporcudan skandal hareket! Türk voleybolculara 'kafa kesme' işareti yaptı
19:58 6'lı masa ortakları Karamollaoğlu ile Ahmet Davutoğlu bir araya geldi
18:54 Aydın ve İzmir'i korkutan deprem! Kuşadası Körfezi 3.9'la sarsıldı
18:46 Temsilcimiz Arda Güler ve Lemos ile maça başlıyor! Slovacko-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler açıklandı
19:56 ABD'deki gelişmeler sonrası Bitcoin son dönemin en yüksek seviyesini gördü
18:42 NATO'ya üye olmak isteiyorlar! Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile yapacağı ilk mutabakat toplantısını 26 Ağustos gerçekleştirilecek
17:44 Milli futbolcu Kaan Ayhan'a Türk başkandan çirkin teklif: Biraz ortalığı karıştırsın
17:36 Nihat Doğan'ın düğününden çok özel görüntüler! 'Ki Zava ki Büke' ile kurtlarını döktüler
17:22 TikTok'ta canlı yayın yapan 4 kadın, Türkiye'nin gündemine oturdu
17:06 Konyaspor'un Avrupa'daki rakibi Vaduz, meraklı bakışların arasında sokakta idman yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 20:04:28. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'deki gelişmeler sonrası Bitcoin son dönemin en yüksek seviyesini gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement