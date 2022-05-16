Kripto para dünyasının önemli CEO'sundan şaşırtan açıklama: Bitcoin'in ödeme yöntemi değil ve bir geleceği yok - Son Dakika

Kripto para piyasasında sular durulmuyor. Son olarak kripto para piyasasında önemli bir yeri olan FTX borsasının CEO'su Sam Bankman-Fried, Bitcoin'in bir ödeme ağı olarak büyüyen bir ağ olmadığını dile getirdi.

"BÜYÜYEN BİR AĞ DEĞİL"

Bankman-Fried, "Bitcoin ağı bir ödemeler ağı değil ve büyüyen bir ağ değil" dedi. Birçok piyasa katılımcısı, Sam Bankman-Fried'in bu açıklamalarını kendi borsası ve borsasının tokeni FTX Tokeni (FTT) 'ni ön plana çıkarma çabası olarak yorumladı.

PİYASADA SON DURUM

Bitcoin hacimsiz alımlarla 30 bin doların üstünde kalıcılık sağlayamıyor. Yazının yazıldığı sırada 29800 bin dolarlardan işlem gören Bitcoin, 4 Mayıs'tan beri sert düşüşler yaşayarak 40 bin dolarlardan bulunduğu seviyeye geldi.

"DÜŞÜK SEVİYELER TEKRAR TEST EDİLEBİLİR"

Ünlü analist Dave the Wave ise , BTC'nin tarihsel olarak dip yapma eğiliminde olduğu bir nokta olan 48 aylık hareketli ortalamaya yakın Bitcoin alım-satımı öngördüğünü söyledi. Yakından takip edilen kripto analisti, Bitcoin tabanının bu ay en kısa sürede kurulabileceğini belirterek şunları söyledi:

"Muhtemelen, bu metriğe dayanarak bu ay içerisinde bir kez daha, fiyatlar en düşük seviyeleri yeniden test ederse beklediğiniz şey budur"

"AMAZON'UN 2009'DAKİ VOLATİLİTESİNE BAKIN"

Diğer bir analist Mike McGlone ise, Amazon'un hisse fiyatını örnek vererek, " Fed'in enflasyonu azaltmak için düşmesini istediği Bitcoin ve Ethereum'da düşecek, ancak öne çıkacaklar. Genel olarak, yeni bir piyasa olan kripto paraların, özellikle de Bitcoin'in volatiletisi, borsaya karşı düşmeye devam etti. Amazon ilk çıktığında böyle olmuştu. 2009'daki volatilite şu anda Bitcoin ile aynı." dedi.