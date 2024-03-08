Kripto para piyasası canlanarak önemli bir eşiği geride bıraktı

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Merkezi kripto para borsalarında işlem hacmi, Kasım 2021'den beri görülmemiş bir seviyeye ulaştı. Açıklanan son verilere göre, 6 Mart'ta çeşitli borsalardaki günlük işlem hacminin yedi günlük ortalaması 97,4 milyar dolara yükseldi. Bu rakam, Şubat ayı başındaki 24 milyar dolarlık düşük seviyelerden oldukça yüksek.

Bitcoin ETF'leri Kripto Para Piyasasını Canlandırdı

Tarih boyunca günlük borsa hacmi sadece iki aydan biraz daha uzun bir süre bu seviyenin üzerinde kaldı ve bu sürenin büyük kısmı, Bitcoin'in 69.000 dolar ile ilk zirveye ulaştığı 2021'deki boğa piyasası sırasında gerçekleşti.

Son birkaç günde günlük işlem hacmi hızla artarken, aylık işlem hacmi de son birkaç aydır yükselişte. Aralık 2023'te, borsalardaki aylık hacim 2022'nin sonlarından bu yana ilk kez 1 trilyon dolar sınırını aştı.

İşlemlerin büyük çoğunluğu Binance'de gerçekleşirken, UpBit, OKX ve Coinbase ise en yüksek işlem hacmine sahip borsalar arasında yer alıyor. Yine piyasa verilerine göre Binance, tüm borsalar arasında yaklaşık yüzde 43'lük bir pazar payına sahip.

Hacimdeki artış, 9 yeni spot Bitcoin ETF'sinin piyasaya sürülmesi ve Grayscale Bitcoin Trust'ın bir ETF'ye dönüştürülmesi ile aynı zamana denk geldi. Bu ETF'ler 11,4 milyar dolar değerinde yaklaşık 170.000 BTC'lik net bir giriş gördü. Tüm ETF'ler için yönetim altındaki toplam varlıklar 50 milyar doların üzerine çıkarken, kümülatif hacimler yakında 100 milyar dolar sınırına ulaşacak.

Bu ilgi, Bitcoin'in fiyatını yeniden rekor seviyelere taşıdı. Lider kripto para birimi Bitcoin, bu hafta başında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.000 doları kısa bir süreliğine aştı, ancak daha sonrasında ani bir satış dalgası sonrasında bu seviyenin biraz altında kaldı.