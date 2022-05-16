Kripto para yanlısı devlet başkanı kararıyla tepki aldı! - Son Dakika
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Kripto para yanlısı devlet başkanı kararıyla tepki aldı!

16.05.2022 18:34
Kripto para yanlısı devlet başkanı kararıyla tepki aldı!

Güney Kore'nin kripto yanlısı yeni devlet başkanı Yoon Suk-yeol'ün verdiği sözlerden biri bir engelle karşı karşıya kaldı.

Güney Kore Cumhurbaşkanlığı seçimlerini, muhafazakar partinin üyesi olan Yoon Suk-yeol kazandı. Ülkenin yeni lideri, kripto yanlısı olmasıyla da dikkatleri üzerine çekti. Öyle ki Yoon Suk-yeol'ün seçmenlerine verdiği sözlerden biri de, Güney Kore'de bir dizi kripto dostu politika uygulamak oldu.

Mart ayında seçimleri kazanan Yoon, dijital varlık yatırımlarından elde edilen karlar üzerinden sermaye kazancı vergisi ödemek için minimum alt limiti artırma sözü verdi. Ancak bu durum bir bir engelle karşı karşıya.

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Milletvekillerine yasama ve politika konularında bilgi ve analiz sağlayan Güney Kore Ulusal Meclis Araştırma Servisi (NARS), kriptoyu sanal bir varlık olarak ele alıyor. Geçtiğimiz hafta yapılan bir duyuruya göre, sanal varlıklardan elde edilen gelir için vergi sınırı 2,5 milyon won ya da yüzde 20 vergi oranıyla 1.946 dolar olması gerekiyor.

NARS'ın öne sürdüğü bu vergi oranı, finansal yatırım gelirine benzer düzeyde belirleniyor. Ancak bu sınır, Yoon'un hedeflediğinden daha düşük. Bu da devlet başkanının kararında vazgeçeceği iddialarını öne sürüyor. Aynı zamanda devlet başkanı, 2017'de yasaklanan ilk madeni para tekliflerini onaylama sözü de verdi.

Güney Kore, kripto alanında dünyanın en aktif ülkeleri arasında yer alıyor. Bir araştırmaya göre kripto pazarı, 2021'in sonunda 55.2 trilyon won'a (45.9 milyar dolar) yükseldi. Kullanıcı sayısı ise yaklaşık 5 milyona veya ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 10'una ulaştı.

Ülkedeki kripto dünyası gittikçe daha da hareketleniyor. Ancak çeşitli kısıtlamalardan dolayı da ayrılmış durumda. Alana ise beş büyük borsa hakim: Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit ve Gopax. Daha küçük oyuncular ve yabancılar ise hükümetin yerel ticari bankalarıyla ortaklık yapma şartını gerçekleştirmekte zorluk çekiyor.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da bizimle paylaşabilirsiniz.

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Togo Cumhuriyeti, Güney Kore, Kripto, Vergi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

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