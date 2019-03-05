Kriptopara – En Büyük 10'dan Yedisi Düştü

– Piyasanın önde gelen kripto para birimi borsası Coindesk gelişmelerinin ardından piyasadaki düşüş eğilimi sürerken, en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yedisi geriledi.
Coindesk, geçen hafta blockchain analiz ve araştırma startupı Neutrino'yu satın aldığını duyurmuş fakat söz konusu startupın bazı üyelerinin Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı
cinayetiyle de bağlantılı olduğu düşünülen ve yönetimlere kişisel bilgiler ve casus yazılımlar satan Hacking Team siber güvenlik startupında da yer aldığı ortaya çıkmıştı. Olayın duyurulmasıyla sosyal medyada "coindesk'i sil" yorumları yapılmış ve Coindesk'in piyasadaki güvenilirliğini kaybedebileceği uyarısı yapılmıştı. Gelişmelerin ardından Coindesk CEO
Brian Armstrong, söz konusu satın alım öncesi Coindesk'in kapsamlı bir araştırma yapmadığını belirtirken, şu açıklamayı yaptı:
"Geçen hafta boyunca bu konuyu derinlemesine inceledik ve Neutrino ekibi ile bir anlaşmaya vardık. Şu an herhangi bir bağlantıları bulunmamasına rağmen Hacking Team'de daha önce yer almış çalışanların Coinbase ekibinden çıkarılmasına karar verdik."
Coindesk'in açıklamalarının ardından borsaya yönelik söz konusu güvensizlik devam ederken, kripto para piyasalarındaki aşağı yönlü eğilim de devam ediyor.
Piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.31 düşüşle 3,772 dolara geriledi ve 66 milyar 296 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 52.2'sini oluşturdu.
Toplam 2,101 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte Bitcoin, Ethereum
ve Ripple gibi piyasanın öncü kripto paralarında düşüş gözlemlenirken, yüzde 1.21, yüzde 14.41 ve yüzde 3.90 ile de sırasıyla yalnızca Bitcoin Cash, Binance Coin ve TRON yükseldi.
En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden de son 24 saatte 55'i düştü ve düşüşe yüzde 10.38 ile 29'uncu sıradaki Bitcoin Gold öncülük etti. Piyasadaki düşüşe paralel olarak piyasa hacmi 126 milyar 727 milyon dolarda hareket etti.
Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 27 milyar 365 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);
1.Bitcoin yüzde 0.31
2.Ethereum yüzde 0.47
3.Ripple yüzde 0.03
4.EOS yüzde 1.0
5.Litecoin yüzde 0.29
7.Tether yüzde 0.12
9.Stellar yüzde 0.53 düşerken
6.Bitcoin Cash yüzde 1.21
8.Binance Coin yüzde 14.41
10.TRON yüzde 3.90 arttı. - İstanbul