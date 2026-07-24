Kriz Dubai'ye kesenin ağzını açtırdı! Turist getirene 40 bin lira veriyorlar - Son Dakika
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Kriz Dubai'ye kesenin ağzını açtırdı! Turist getirene 40 bin lira veriyorlar

Kriz Dubai\'ye kesenin ağzını açtırdı! Turist getirene 40 bin lira veriyorlar
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Dubai, turizmde yaşanan yavaşlamayı aşmak amacıyla yeni bir teşvik kampanyası başlattı. Yurt dışından aile veya arkadaşını Dubai'ye davet eden BAE sakinlerine otel, restoran ve turistik aktivitelerde kullanılabilecek 3 bin BAE dirhemi (yaklaşık 40 bin TL) değerinde avantajlar sunulacak. Kampanya 31 Ekim 2026 tarihine kadar geçerli olacak.

Orta Doğu'da yaşanan bölgesel gerilimin turizme olumsuz yansımalarının ardından Dubai, ziyaretçi sayısını artırmak için yeni bir teşvik programını devreye aldı. "A Dubai Invite" adı verilen kampanya kapsamında, yurt dışında yaşayan aile üyelerini veya arkadaşlarını Dubai'ye davet eden Birleşik Arap Emirlikleri sakinlerine 3 bin BAE dirhemi (yaklaşık 40 bin TL) değerinde ödül ve avantaj paketi sunulacak.

YAKLAŞIK 39 BİN TL'LİK AVANTAJ PAKETİ

Dubai Ekonomi ve Turizm Departmanı tarafından başlatılan kampanya kapsamında katılımcılar; otel konaklamaları, restoran indirimleri, turistik merkezlere girişler ve çeşitli eğlence fırsatlarını kapsayan yaklaşık 40 bin TL değerinde avantajlardan yararlanabilecek. Her katılımcı en fazla üç misafiri için programa başvurabilecek.

31 EKİM'E KADAR GEÇERLİ

Kampanyadan yararlanacak kişilerin BAE'de ikamet etmeyen ziyaretçiler olması ve Dubai'ye turist statüsünde giriş yapması gerekiyor. Programa dahil olan ziyaretlerin 31 Ekim 2026 tarihine kadar tamamlanması şartı aranırken, kazanılan avantajlar yıl sonuna kadar kullanılabilecek.

AMAÇ TURİZMİ CANLANDIRMAK

Dubai, son dönemde bölgesel gelişmeler nedeniyle yavaşlayan turizm hareketliliğini yeniden canlandırmayı hedefliyor. Bu kapsamda başlatılan kampanyayla hem ziyaretçi sayısının artırılması hem de turizm sektörüne yeniden ivme kazandırılması amaçlanıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri, Orta Doğu, turist, Turizm, Dünya, Dubai, Son Dakika

Son Dakika Dubai Kriz Dubai'ye kesenin ağzını açtırdı! Turist getirene 40 bin lira veriyorlar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kriz Dubai'ye kesenin ağzını açtırdı! Turist getirene 40 bin lira veriyorlar - Son Dakika
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