Krizden çıkamadılar! Dev havayolu şirketi kapanıyor - Son Dakika
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Krizden çıkamadılar! Dev havayolu şirketi kapanıyor

Krizden çıkamadılar! Dev havayolu şirketi kapanıyor
22.07.2026 11:26
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Avrupa havacılık sektöründe bir tasfiye iddiası daha gündeme geldi. İsviçre merkezli ch-aviation, Air Nostrum'un bünyesindeki Hibernian Airlines ile bağlı olduğu SARA holdingini tasfiye etme kararı aldığını öne sürdü. Şirketten henüz resmi açıklama gelmezken, artan maliyetler ve yükselen yakıt fiyatlarının sektördeki daralmayı hızlandırdığı belirtiliyor.

Avrupa havacılık sektöründe art arda gelen iflas ve kapanma haberlerine bir yenisi daha eklendi. İsviçre merkezli havacılık yayını ch-aviation, İspanyol bölgesel hava yolu şirketi Air Nostrum'un, bünyesindeki Hibernian Airlines ile bağlı bulunduğu Strategic Alliance of Regional Airlines (SARA) holdingini tasfiye etme kararı aldığını öne sürdü.

Air Nostrum ise iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

UÇUŞLARINI GEÇEN YIL DURDURMUŞTU

Merkezi İrlanda'nın Dublin kentinde bulunan Hibernian Airlines, 2017 yılında charter uçuşları ile uçak, mürettebat, bakım ve sigorta (ACMI) hizmetleri sunmak amacıyla kuruldu.

Şirket, Air Nostrum'un operasyonlarını SARA çatısı altında toplama kararı sonrasında 2024 yılının sonunda uçuşlarını durdurmuş, filosundaki uçaklar ise grup bünyesindeki diğer şirkete devredilmişti. Tasfiye iddiaları, Hibernian Airlines'ın yeniden faaliyete geçme ihtimalinin de ortadan kalktığı şeklinde yorumlandı.

AIR NOSTRUM BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Tasfiye iddialarına rağmen Air Nostrum'un, özellikle Balear ve Kanarya Adaları başta olmak üzere İspanya'daki iç hat operasyonlarını genişletmeyi sürdürdüğü belirtildi. Şirket, Hibernian Airlines'ın geleceğine ilişkin çıkan haberleri ise henüz doğrulamadı.

MALİYETLER HAVACILIK SEKTÖRÜNÜ ZORLUYOR

2026 yılında artan operasyon maliyetleri ve İran savaşı sonrasında yükselen jet yakıtı fiyatları, özellikle küçük ve orta ölçekli hava yolu şirketleri üzerinde ciddi baskı oluşturdu.

Uzmanlar, yüksek finansman maliyetleri ve zayıflayan talebin de sektörde birleşme, küçülme ve tasfiye süreçlerini hızlandırdığı görüşünde.

Bu yıl faaliyetlerini durduran veya kapanan şirketler arasında Spirit Airlines, Magnicharters, European Cargo, Air Mountain, Jetflite, AlpAvia ve H-Bird de yer aldı.

Havacılık, İsviçre, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Havacılık Krizden çıkamadılar! Dev havayolu şirketi kapanıyor - Son Dakika

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