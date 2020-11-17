Kron, Asya pazarına teknoloji ihraç etmeye devam ediyor

İTÜ ARI Teknokent'te faaliyet gösteren Kron, küresel pazarlarda yeni müşteriler edinmeye devam ediyor.

Kron'dan yapılan açıklamaya göre, Kron, dünyanın sayılı Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi (PAM) ürünlerinden biri olan Single Connect ile de dünyaya teknoloji ihracatı yapmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda Jazz ile anlaşan Kron, 63 milyonluk müşteri sayısıyla Pakistan'ın en büyük operatörünün network ve IT güvenliğini güçlendirip, operasyonel verimliliğini artıracak.

Hayata geçecek proje sayesinde geleneksel yöntemlerle işleyen süreçlerini otomatik hale getirecek olan Jazz, Kron'un sağladığı yüksek teknoloji yazılım çözümleriyle detaylı analiz gerektiren güvenlik süreçlerini daha etkili ve verimli biçimde yönetecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kron Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Yenel, teknoloji yatırımlarına devam edeceklerini belirterek, "2020 yılı içerisinde ülkemizde ve küresel pazarda birçok yeni müşteri edinmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Küresel pazarlarda Jazz gibi önemli müşteriler edindikçe ürünlerimizin ileri teknoloji kabiliyetlerine olan inancımız pekişiyor ve her müşterimizde gösterdiğimiz başarı ve müşteri memnuniyeti bize güç katıyor." ifadelerini kullandı.

Yenel, Asya-Pasifik pazarında uzun süredir çalışma yürüttüklerini kaydederek, "Ürünlerimiz Pakistan'da olduğu gibi Asya-Pasifik bölgesinde de yoğun ilgi görüyor. Geçmişte yaptığımız anlaşmalarla birlikte, bugüne geldiğimizde bölgenin önde gelen telekom operatörlerinin teknoloji ihtiyaçlarına cevap verdiğimizi görüyoruz. Şirketlerin altyapı kabiliyetlerini ve verimliliklerini ileri bir noktaya taşıyarak, milyonlarca kullanıcıya kesintisiz hizmet sunmalarını sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.