Kron, Asya pazarına teknoloji ihraç etmeye devam ediyor - Son Dakika

Kron, Asya pazarına teknoloji ihraç etmeye devam ediyor

17.11.2020 09:05
Kron, Asya pazarına teknoloji ihraç etmeye devam ediyor, System.String[]

İTÜ ARI Teknokent'te faaliyet gösteren Kron, küresel pazarlarda yeni müşteriler edinmeye devam ediyor.

İTÜ ARI Teknokent'te faaliyet gösteren Kron, küresel pazarlarda yeni müşteriler edinmeye devam ediyor.

Kron'dan yapılan açıklamaya göre, Kron, dünyanın sayılı Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi (PAM) ürünlerinden biri olan Single Connect ile de dünyaya teknoloji ihracatı yapmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda Jazz ile anlaşan Kron, 63 milyonluk müşteri sayısıyla Pakistan'ın en büyük operatörünün network ve IT güvenliğini güçlendirip, operasyonel verimliliğini artıracak.

Hayata geçecek proje sayesinde geleneksel yöntemlerle işleyen süreçlerini otomatik hale getirecek olan Jazz, Kron'un sağladığı yüksek teknoloji yazılım çözümleriyle detaylı analiz gerektiren güvenlik süreçlerini daha etkili ve verimli biçimde yönetecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kron Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Yenel, teknoloji yatırımlarına devam edeceklerini belirterek, "2020 yılı içerisinde ülkemizde ve küresel pazarda birçok yeni müşteri edinmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Küresel pazarlarda Jazz gibi önemli müşteriler edindikçe ürünlerimizin ileri teknoloji kabiliyetlerine olan inancımız pekişiyor ve her müşterimizde gösterdiğimiz başarı ve müşteri memnuniyeti bize güç katıyor." ifadelerini kullandı.

Yenel, Asya-Pasifik pazarında uzun süredir çalışma yürüttüklerini kaydederek, "Ürünlerimiz Pakistan'da olduğu gibi Asya-Pasifik bölgesinde de yoğun ilgi görüyor. Geçmişte yaptığımız anlaşmalarla birlikte, bugüne geldiğimizde bölgenin önde gelen telekom operatörlerinin teknoloji ihtiyaçlarına cevap verdiğimizi görüyoruz. Şirketlerin altyapı kabiliyetlerini ve verimliliklerini ileri bir noktaya taşıyarak, milyonlarca kullanıcıya kesintisiz hizmet sunmalarını sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Teknik Üniversitesi, ODTÜ Teknokent, Pakistan, Asya, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kron, Asya pazarına teknoloji ihraç etmeye devam ediyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde artan korona vakaları ve yeni tedbirler var Yargıtay'dan emsal karar! Aldatıldığını izinsiz ele geçirdiği WhatsApp mesajları ile ispatlayan koca suçlu bulundu Vergi ve prim borcu yapılandırması Resmi Gazete'de yayımlandı Biden, Trump'a çağrıda bulundu: Koordine etmezsek daha fazla insan ölebilir Model Cansu Taşkın: Babam para istedi, mahkemeye verdim Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı Bakan Soylu ve ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan minik Ayda'ya ziyaret Ünlü türkücü Onur Şan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katılıyor
Sergej Milinkovic-Savic ayrılırsa, Lazio Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katacak Sergej Milinkovic-Savic ayrılırsa, Lazio Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katacak         
09:06
Yasak Elma'da korkunç ölüm! Halit merdivenlerden düşüp hayatını kaybediyor Yasak Elma'da korkunç ölüm! Halit merdivenlerden düşüp hayatını kaybediyor         
08:18
Hastalığa yakalanan çift, camiye çıkarak anons yaptı: Korona testimiz pozitif, ziyaretçi kabul etmiyoruz Hastalığa yakalanan çift, camiye çıkarak anons yaptı: Korona testimiz pozitif, ziyaretçi kabul etmiyoruz         
08:08
Aliyev direksiyon başına geçti, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli ve Cebrail şehirlerinde gezdi Aliyev direksiyon başına geçti, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli ve Cebrail şehirlerinde gezdi         
07:41
Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan Kanal İstanbul incelemesiyle ilgili konuştu: Benim onayımla devreye girdi Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan Kanal İstanbul incelemesiyle ilgili konuştu: Benim onayımla devreye girdi         
00:39
Nihal Yalçın'dan Öykü Karayel'in oyunculuğunu övenlere tepki: Bazı konularda cehaletinizi görüyorum Nihal Yalçın'dan Öykü Karayel'in oyunculuğunu övenlere tepki: Bazı konularda cehaletinizi görüyorum         
22:42
Bilim Kurulu'nda konuşulanlar sızdı! Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde Bilim Kurulu'nda konuşulanlar sızdı! Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde         
21:31
Barcelona'lı Messi, Manchester City'ye gelmek için 2 istekte bulundu Barcelona'lı Messi, Manchester City'ye gelmek için 2 istekte bulundu         
19:35
Fenomen Bahar Candan, alışveriş için aylık 300 bin lira harcıyor Fenomen Bahar Candan, alışveriş için aylık 300 bin lira harcıyor         
19:05
9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan 69 yaşındaki akrabaya 26 yıl hapis 9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan 69 yaşındaki akrabaya 26 yıl hapis         
18:59
Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı         
18:56
Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı         
18:16
Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da "Vur vur" diye tempo tuttu         
16:08
Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler         
15:15
Heidi Klum, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle banyo videosunu paylaştı Heidi Klum, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle banyo videosunu paylaştı         
15:09
Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar         
12:12
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi         
11:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 09:14:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kron, Asya pazarına teknoloji ihraç etmeye devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei