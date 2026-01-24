Kronik İshal ve Kanlı Dışkıya Dikkat! - Son Dakika
Sağlık

Kronik İshal ve Kanlı Dışkıya Dikkat!

Kronik İshal ve Kanlı Dışkıya Dikkat!
24.01.2026 12:20
Doç. Dr. Özgür Harmancı, uzun süreli ishal ve dışkıda kanın erken tanı için kritik olduğunu vurguladı.

GASTROENTEROLOJİ Uzmanı Doç. Dr. Özgür Harmancı, "Uzun süre devam eden ishal ve dışkıda kan görülmesi çoğu zaman ihmal edilen ancak ciddi sonuçlara yol açabilen kronik bağırsak hastalıklarının habercisi olabiliyor. Erken tanı hastalığın seyri açısından kritiktir" dedi.

Güven Hastanesi'nden Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Özgür Harmancı, uzun süre devam eden ishal ve dışkıda kan görülmesinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, erken tanının hastalığın seyri açısından kritik olduğunu söyledi. Ülseratif kolitin kalın bağırsağın iç tabakasını etkileyen, uzun süreli bir iltihabi hastalık olduğunu ifade eden Doç. Dr. Harmancı, "Hastalık genellikle alevlenme ve sakinleşme dönemleriyle ilerler. Bazı zamanlar şikayetler belirginleşirken, bazı dönemlerde tamamen kaybolabilir. Ancak kontrolsüz bırakıldığında günlük yaşamı ciddi şekilde zorlaştırır" diye konuştu.

'EN YAYGIN ŞİKAYET KANLI İSHAL'

Doç. Dr. Harmancı, hastalığın en sık karşılaşılan bulguları ile ilgili, "Kan ve mukus içeren ishal, ani tuvalet ihtiyacı, karın bölgesinde ağrı ve genel halsizlik en sık gördüğümüz yakınmalardır. Bu belirtiler haftalarca sürüyorsa mutlaka tıbbi değerlendirme yapılmalıdır. Ülseratif kolit, yalnızca sindirim sistemini ilgilendirmemektedir. Bazı hastalarda eklem ağrıları, cilt bulguları ya da gözle ilgili iltihabi sorunlar da ortaya çıkabilir. Bu nedenle hastalık bütüncül bir yaklaşımla ele alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

Tanı sürecine ilişkin bilgi veren Doç. Dr. Harmancı, "Kolonoskopi, hastalığın tanısında en güvenilir yöntemdir. Erken evrede tanı konulan hastalarda atakların kontrolü daha kolay olur ve uzun dönemde gelişebilecek sorunların önüne geçilebilir. Tedavi hastaya göre planlanmaktadır. Ülseratif kolitte amaç hastalığı tamamen ortadan kaldırmak değil, hastayı mümkün olduğunca uzun süre şikayetsiz tutmaktır. Günümüzdeki tedavi seçenekleri sayesinde pek çok hasta aktif ve üretken bir yaşam sürdürebilmektedir" dedi.

Kaynak: DHA

Kronik İshal, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kronik İshal ve Kanlı Dışkıya Dikkat! - Son Dakika

