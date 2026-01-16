Kruger Park'ta Sel Nedeniyle Ziyaretler Askıya Alındı - Son Dakika
Kruger Park'ta Sel Nedeniyle Ziyaretler Askıya Alındı

16.01.2026 23:40
Güney Afrika'daki Kruger Ulusal Parkı, şiddetli yağışlar nedeniyle günübirlik ziyaretleri askıya aldı.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin dünyaca ünlü Kruger Ulusal Parkı'nda (KNP), ülkenin kuzey doğusunda etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle günübirlik ziyaretlerin askıya alındığı bildirildi.

Güney Afrika Ulusal Parklar'dan (SANPARKS) yapılan yazılı açıklamada, Limpopo ve Mpumalanga eyaletlerinin büyük bir bölümünü etkisi altına alan şiddetli yağışların, Kruger Ulusal Parkı'nın bazı bölümlerinde su baskınlarına neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, sel ve yol hasarı nedeniyle parkın kuzey bölümüne erişimin sağlanamadığı aktarılarak, "Kruger Ulusal Parkı'na günübirlik ziyaretlerin geçici olarak askıya alınması kararı, ikinci bir duyuruya kadar yürürlüktedir." ifadeleri kullanıldı.

Parkın en büyük ikinci konaklama tesisi Satara Dinlenme Kampı'nın sular altında kaldığı ifade edilen açıklamada, ziyaretçilerin ve personelin başarıyla tahliye edildiği, herhangi bir yaralanma yaşanmadığı kaydedildi.

Yetkililer, parktan ayrılan misafirleri, Limpopo ve Mpumalanga eyaletlerindeki ana yolların da selden etkilendiği konusunda uyararak yerel trafik duyurularını takip etmeye çağırdı.

Parktaki yaban hayatının şimdilik ciddi tehdit altında olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Yaklaşık 19 bin 485 kilometrekarelik yüzölçümüyle kıtanın en büyük doğal yaşam alanlarından biri olan Kruger Ulusal Parkı, "Afrika'nın 5 Büyükleri" olarak olarak bilinen aslan, leopar, kara gergedan, fil ve Afrika bufalosu dahil 248 memeli, 505 kuş ve 118 sürüngen türüyle son derece zengin bir hayvan çeşitliliğine ev sahipliği yapıyor.

Güney Afrika'da şiddetli yağışlar

Ülkede, kasım ayından bu yana devam eden ancak son günlerde şiddetini artıran yağışlar nedeniyle Mpumalanga ve Limpopo eyaletlerinde en az 19 kişi hayatını kaybetti.

Bölgede çok sayıda köprü ve yolun çökmesi sonucu ulaşımda aksamalar yaşanırken, 30 ev yıkıldı, yüzlerce ev ağır hasar gördü, binlerce kişi yerlerinden oldu.

Güney Afrika Meteoroloji Servisi, etkilenen bölgelerde daha fazla yağmur beklendiği ve vatandaşların teyakkuzda olmaları gerektiği uyarısı yaptı.

Limpopo eyaleti Başbakanı Phophi Ramathuba, basına yaptığı açıklamada, sel nedeniyle ağır hasar gören altyapıyı onarmak için 244 milyon dolar fon ayrılacağını duyurdu.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, felaketin boyutlarını yerinde incelemek üzere dün selden en çok etkilenen Limpopo bölgesini ziyaret etmişti.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Güney Afrika, Hayvanlar, Güncel, Çevre, Son Dakika

