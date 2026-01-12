Kruvaziyer Yolcu Sayısı 2 Milyonu Aştı - Son Dakika
Kruvaziyer Yolcu Sayısı 2 Milyonu Aştı

12.01.2026 12:27
Bakan Uraloğlu, Türkiye'de kruvaziyer yolcu sayısının 2 milyon 138 bine ulaştığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçen yıl 2 milyon 138 bin 136 kruvaziyer yolcu sayısıyla 2013 yılından sonra ilk defa 2 milyon seviyesinin aşıldığını bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan kruvaziyer gemi ve yolcu istatistiklerini değerlendirdi.

Limanlara uğrayan gemi sayısının Aralık 2025'te 28 olduğunu belirten Uraloğlu, söz konusu ayda yüzde 16,3 artış ve 40 bin 773 yolcuyla aralık ayları içerisinde en yüksek kruvaziyer yolcu sayısına ulaşıldığını aktardı.

Uraloğlu, kruvaziyer turizminde geçen yılın rakamlarına ilişkin bilgi vererek, "Limanlarımıza gelen kruvaziyer gemi sayısı, geçen yıl 2024'e göre yüzde 15,1 artışla 1375'e, kruvaziyer yolcu sayısı da yüzde 13,2 artışla 2 milyon 138 bin 136'ya ulaştı. Böylece, 2013 yılından sonra ilk kez kruvaziyer yolcu sayısında 2 milyon seviyesinin üzerine çıktık." değerlendirmesinde bulundu.

Kuşadası Limanı zirvede

İstanbul limanlarına Aralık 2025'te 9 kruvaziyer gemi ile 17 bin 739 kruvaziyer yolcu, İzmir Alsancak Limanı'na 6 kruvaziyer gemi ile 11 bin 309 yolcu, Kuşadası Limanı'na 6 kruvaziyer gemi ile 5 bin 612 yolcu geldiğini belirten Uraloğlu, diğer limanlara da 7 kruvaziyer gemi ile 6 bin 113 yolcunun uğradığını ifade etti.

Uraloğlu, limanlar bazında yıllık verilere ilişkin şunları kaydetti:

"Kuşadası, 2025'te 617 ile en fazla kruvaziyer geminin uğrak yaptığı liman oldu. Burayı sırasıyla 265 kruvaziyer gemiyle İstanbul limanları ve 116 kruvaziyer gemiyle Bodrum Limanı takip etti. Yolcu sayısında da sıralama değişmedi. Söz konusu dönemde Kuşadası, 995 bin 843 ile en fazla kruvaziyer yolcuya ev sahipliği yapan liman oldu. Burayı sırasıyla 625 bin 517 yolcuyla İstanbul limanları ve 138 bin 166 kruvaziyer yolcuyla Bodrum Limanı takip etti."

Kaynak: AA

