KSO Başkanı Zeytinoğlu kapasite kullanım oranındaki artıştan memnun

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, kapasite kullanım oranlarındaki toparlanmanın sevindirici olduğunu bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, temmuz ayı kapasite kullanım oranındaki artışı değerlendirdi.

Kapasite kullanım oranının, imalat sanayisi genelinde temmuzda bir önceki aya göre 4,7 puan artarak yüzde 70,7 seviyesine yükseldiğini aktaran Zeytinoğlu, Kocaeli'de ise geçen aya göre 3,9 puan artarak yüzde 65,1 seviyesine çıktığını kaydetti.

Kapasitelerde aylık artışların devam ettiğine işaret eden Zeytinoğlu, "Temmuz ayında kapasite kullanım oranının Türkiye ve ilimiz genelinde aylık düzeyde artığını, toparlanmanın devam ettiğini memnuniyetle görüyoruz." ifadesini kullandı.

Zeytinoğlu, aylık toparlanmaya rağmen hala normal seviyelere dönemediklerini belirterek şöyle devam etti:

"İlimiz sanayi kuruluşlarının yarısından çoğu ihracat yapıyor. Dolayısıyla Avrupa ekonomisindeki toparlanma hızı bizi yakından ilgilendiriyor. Bu toparlanma hala istediğimiz seviyede değil. Avrupa'nın kuzey bölgelerinde ikinci dalga duyumları alıyoruz. Pandeminin ilk aylarında firmalarımızın bir kısmı duruşa geçmek durumunda kaldılar ama üretimi hiç durdurmadık. Tedbirleri alarak üretime devam edeceğiz."

"Tedbirlerimizi alarak üretime devam etmek zorundayız"

KSO verilerine göre temmuz ayında Kocaeli'nin öncü sektörlerinde de kapasite kullanım oranının artığını vurgulayan Zeytinoğlu, "Firmalarımızın yüzde 50'si, temmuz ayında kapasite kullanım oranının bir önceki aya göre artığını, yüzde 28,5'i değişmediğini ve yüzde 21,5'i azaldığını ifade etti. Sektörlere baktığımızda otomotiv, kimya, plastik ve kauçuk sektörleri kapasite kullanım oranlarında haziran ayına göre artış gerçekleşen sektörler olarak karşımıza çıkıyor. Kapasite kullanım oranlarındaki toparlanma sevindirici." değerlendirmesinde bulundu.

Zeytinoğlu, temmuz ayında duruşta olan firmaların oranının yüzde 1,5'e gerilediğini aktararak "Nisan ayında duruşta olduklarını bildiren firmaların oranı yüzde 24 iken mayısta yüzde 9'a, haziranda yüzde 4'e gerilemişti. Temmuzda ise bu oran yüzde 1,5'e düştü. Tedbirlerimizi alarak üretime devam etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.