KTO ve KAYSO'dan Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kazancılar Çarşısı'nda denetim yaptı.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Cüneyd Özdemir, Kayseri Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı Adnan İncetoprak ve yönetim kurulu üyelerinin de eşlik ettiği denetimde esnaflara hayırlı işler dileyen Gülsoy, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması konusunda hatırlatmalarda bulundu.

Denetimde esnafın tedbirlerini alarak kurallara uyduğunu yerinde gördüğünü belirten Gülsoy, şunları kaydetti:

"Bazı esnaflarımız işyerlerinde müşteriler ile çalışanlar arasındaki mesafeyi korumak için önlemler almışlar. Esnaflarımızın bu konuda göstermiş olduğu hassasiyete teşekkür ediyorum. Herşeyin başı sağlık. Yaptığımız bu denetimlerdeki amacımız hatırlatmalarda bulunarak kurallara uyulmasını sağlamak. Tedbirlerimizi alır el birliği ile kurallara uyarsak salgının yayılış hızını düşürürüz. Şehrimizde de vaka sayıları düşüyor."

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Başkan Yardımcısı Abdullah Oğuzbaş da pandemi tedbirleri kapsamında oda üyelerini ziyaret ederek maske, mesafe ve temizlik konularında hatırlatmalarda bulundu.

Alınan tedbirler sayesinde vaka sayılarında gözle görülür bir düşüş yaşandığını belirten Büyüksimitci, "Gerek il merkezinde gerekse fabrikalarımızda olsun vaka sayılarında ciddi düşüşler var. Tedbirleri elden bırakmazsak, filyasyon kurallarına da tam manası ile uyarsak bu hastalığın yayılma hızını ez az seviyeye düşürmüş oluruz." ifadelerini kullandı.