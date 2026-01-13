KTÜ'den Bilirkişilik İddialarına Yanıt

Karadeniz Teknik Üniversitesinden (KTÜ) bazı basın ve sosyal medya mecralarında bilirkişilik faaliyetlerine ilişkin yer alan haberlerle ilgili açıklama yapıldı.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat 2023'te meydana gelen, 11 ili etkileyen ve "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremler sonrasında adaletin tesis edilmesi amacıyla ülke genelinde çok sayıda bilirkişilik incelemesi ve teknik değerlendirme yürütüldüğü belirtildi.

Bu süreçte yükseköğretim kurumlarının bilimsel bilgi ve teknik uzmanlıkları ile kamu kurumlarına destek sağladığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak son günlerde bazı basın ve sosyal medya mecralarında, KTÜ'nün merkezinde bulunduğu iddia edilen bilirkişilik faaliyetlerine ilişkin gerçeği yansıtmayan haber ve paylaşımların yer alması üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi zarureti doğmuştur. Öncelikle açıkça ifade etmek gerekir ki üniversitemiz tarafından konuya ilişkin başlatılmış herhangi bir idari soruşturma bulunmamaktadır. Bu yöndeki iddialar asılsızdır. Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde 12 profesör, 3 doçent, 4 Dr. Öğretim Üyesi ve 3 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 22 akademisyen, 6 Şubat 2023 tarihli depremler sonrasında yürütülen bilirkişilik süreçlerinde görev almıştır. Yaklaşık 3 yıllık süre zarfında, iddia edildiği gibi 3 bin değil, 500'ü analizli olmak üzere toplam 1200 dosya titizlikle incelenmiştir."

Açıklamada, kamuoyuna yansıtılan dosya sayılarının gerçeği yansıtmadığının altı çizilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yine iddiaların aksine raporların 'özensiz' olduğu yönündeki söylemler, tamamen gerçek dışıdır. Aksine, bilimsel hassasiyet ve teknik sorumluluk bilinciyle yürütülen çalışmalar nedeniyle süre yetersiz kalmış, dosyaların daha detaylı ve sağlıklı biçimde incelenebilmesi için ilgili mercilerden ek süre talebinde bulunulmuştur. Bu durum, sürecin ciddiyetle ele alındığının açık bir göstergesidir. İnşaat Mühendisliği Bölümümüz tarafından hazırlanan bilirkişi raporları, Türkiye kamuoyunda güvenilirliğiyle karşılık bulmuş, Adalet Bakanlığı nezdinde değer gören ve yargı mercilerince karar aşamasında esas alınan raporlardır. Tüm bu gerçekler ortadayken yaklaşık 3 yıl boyunca büyük bir özveriyle yürütülen bilimsel çalışmaların ve sarf edilen emeğin görmezden gelinerek 70 yıllık köklü geçmişe sahip Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin töhmet altında bırakılmaya çalışılması kabul edilemezdir."

Yönetim anlayışlarının şeffaflık ve ulaşılabilirlik ilkesini temel aldığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İddiaların doğruluğunu araştırmak isteyen herkesin, üniversitemizin ilgili birimlerine kolaylıkla ulaşabileceği izahtan varestedir. Buna rağmen herhangi bir resmi bilgi talebinde bulunulmadan yapılan bu tür yayınlar, iyi niyetten uzak bir yaklaşımı ortaya koymaktadır. Bilimsel sorumlulukla hazırlanan, kamu vicdanında karşılık bulan KTÜ raporlarının bugün hedef alınmasını kamuoyunun sağduyulu takdirine bırakıyor, üniversitemiz yönetimi olarak akademisyenlerimizin yürüttükleri tüm bilimsel ve teknik çalışmalarda, her zaman yanlarında olduğumuzu özellikle ifade ediyoruz."