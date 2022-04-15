KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı'nın babasının cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı'nın babasının cenazesi toprağa verildi

15.04.2022 14:10
KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı'nın babasının cenazesi toprağa verildi

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'nın vefat eden babası Hüseyin Avni Çuvalcı'nın cenazesi defnedildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'nın vefat eden babası Hüseyin Avni Çuvalcı'nın cenazesi defnedildi.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle bir süredir KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tedavi gören 88 yaşındaki Çuvalcı, dün akşam saatlerinde vefat etti.

Hüseyin Avni Çuvalcı'nın cenazesi, İskenderpaşa Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Bahçecik Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Rektör Çuvalcı ve aile üyelerinin yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, ilçe belediye başkanları, akademisyenler ve çok sayıda kişi katıldı.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı'nın babasının cenazesi toprağa verildi
KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı'nın babasının cenazesi toprağa verildi
KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı'nın babasının cenazesi toprağa verildi

YORUMLAR
500
Trendyol üzerinden dünyanın çeşitli ülkelerine 300 milyon dolarlık ürün satışı yapıldı Trendyol üzerinden dünyanın çeşitli ülkelerine 300 milyon dolarlık ürün satışı yapıldı KTÜ ile Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı KTÜ ile Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Hamdullah Çuvalcı, Trabzon, Cenaze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı'nın babasının cenazesi toprağa verildi - Son Dakika


Son Dakika
15:28 Bakan Nebati'den dikkat çeken döviz ve enflasyon açıklaması: Bu işin üstesinden de geleceğiz
15:25 Ukrayna ordusunun vurduğu Rus kruvazörü hakkında bomba iddia: Nükleer savaş başlığı taşıyor olabilir
15:22 Bakan Kirişçi güzel haberi verdi! Çiftçilere 3,5 milyar liralık tarımsal destek ödemeleri bugün başlıyor
15:09 Mahkeme kararını verdi! Osman Kavala'nın tutukluluk hali devam edecek
15:08 Osmanlı sultanlarının sofrasından eksik etmediği eşsiz tatlı! Sırrı gül suyunda saklı
15:08 86 yıl sonra açılan Ayasofya Fatih Medresesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek parti zihniyetinin faturası kabarıktır
15:05 Nuri Şahin'i hoca adayı ilan eden Galatasaray'a şaşırtan cevap
14:53 AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik'ten, Adalet Bakanı Bozdağ'a Cemal Kaşıkçı tepkisi: Kanuni ama ahlaki değil!
14:53 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Asiye ve Cemal'i gören Helin ne yapacak?
14:44 Cem Yılmaz Erşan Kuneri dizisiyle ekranlara dönüyor! Yayın tarihi 13 Mayıs
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 15:41:12. #1.13#
SON DAKİKA: KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı'nın babasının cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement