Ktü'ye 5'i Profesör 41 Akademisyen Alınacak

Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 5'i profesör 41 akademisyen alınacak.

Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 5'i profesör 41 akademisyen alınacak.



KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Tıp Fakültesinde 3, Adli Bilimler Enstitüsü ile Fen Fakültesinde ise 1'er profesör görevlendirilecek.



Tıp Fakültesine 1 doçent, Mimarlık ile Tıp Fakültesine ise 1'er doktor öğretim üyesi atanacak.



Mühendislik Fakültesinde 5, Of Teknoloji Fakültesinde 3, Sağlık Bilimleri Fakültesinde 2, Fen, Edebiyat, Mimarlık, Orman, Tıp, Sürmene Deniz Bilimleri ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde ise 1'er araştırma görevlisi görevlendirilecek.



Trabzon Meslek Yüksekokuluna 6, Arsin Meslek Yüksekokuluna 1 öğretim görevlisi atanacak. Ayrıca, Rektörlük örgütüne Farabi Hastanesi'nde görevlendirilmek üzere 5, Merkez Laboratuvarı'nda görevlendirilmek üzere 3, Beden Eğitimi Bölümünde görevlendirilmek üzere de 1 öğretim görevlisi alınacak.



Bazı kadrolara başvurular 14 Ocak, bazılarına ise 15 Ocak'a kadar yapılabilecek.

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