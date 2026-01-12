Ku?göz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor Galibiyetle Başladı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'da ligin ikinci yarısına galibiyetle başlamanın mutluluğu yaşanıyor.

Akkuş Belediyespor'un menajeri Soner Efil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısının ilk maçında sahalarında konuk ettikleri Spor Toto'yu 3-2 mağlup etmeyi başardıklarını hatırlatarak, galibiyetin önemine vurgu yaptı.

Lige tutunma adına bu galibiyeti önemsediklerini belirten Efil, çok güçlü bir rakip karşısında galibiyet almalarından dolayı oyuncularını tebrik ederek, "İyi bir hazırlık süreci ve taraftarımızın destekleriyle ligin ikinci yarısına galibiyetle başladık. Çok mutluyuz." dedi.

RAMS Global Cizre Belediyespor ile karşılaşacaklarına değinen Efil, maçın hazırlıklarına yarın başlayacaklarını belirtti.

Takımda eksik oyuncu bulunmadığı bilgisini veren Efil, "Rakibimizin ligde durumuna bakmadan bu maça hazırlanacağız ve mutlak galibiyet parolası ile parkeye çıkacağız." diye konuştu.