Kuaförde Karaoke Keyfi

Elazığlı kuaför Serkan Yılmaz, 28 yıldır sürdürdüğü mesleğinde bir elinde makas diğer elinde mikrofonla müşterilerine şarkılar eşliğinde hizmet sunuyor.

Elazığ'da 28 yıldır esnaflık yapan kuaför Serkan Yılmaz, çalışma yöntemiyle dikkat çekiyor. Mesleğini 40 yaşında sürdüren Yılmaz, tıraş hizmeti verdiği esnada aynı zamanda mikrofon kullanarak şarkı söylüyor. Karaoke ve mini konser formatında geçen tıraş süreci, dükkana gelen vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Tıraş esnasında mikrofonu eline alan Yılmaz, pop ve rock türündeki eserlerle müşterilerine eşlik ediyor.

"İnsanların sıkılmamasını, daha mutlu olmasını istiyorum"

Mesleki yaklaşımını ve motivasyonunu aktaran Kuaför Serkan Yılmaz, "28 yıldır bu mesleğin içindeyim ve 40 yaşındayım. Ben mesleğimi sevmiyorum, mesleğime aşık bir insanım. İşimi büyük bir sevgiyle yapıyorum. Bunun yanı sıra şarkı da söylüyorum, insanların sıkılmamasını, daha mutlu olmasını istiyorum. Müşterilerimin mutluluğu benim için her zaman ön plandadır. İsterim ki müşterilerim buradan mutlu ayrılsın ve onları mutlu etmek için elimden gelen her şeyi yaparım. Çok şükür, müşterilerimin tıraşlarını doğal bir şekilde yapar, onları mutlu bir halde uğurlarım. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Serkan'la berabersiniz. Tıraş olmak önemli değil, önemli olan birlikte bir kahve içmek. Bu arada kahvem de çok meşhurdur. Herkesi mutlaka bir kahveye beklerim" dedi.

"Millet Mozart dinler, ben Serkan abimi dinlerim"

Uzun yıllardır aynı adresten hizmet alan müşterilerden Emir Karagöl, "Buraya geldiğimde hayat enerjim artar. Görmüş olduğunuz üzere, şarkı eşliğinde keyifli bir tıraş oluyoruz. Millet Mozart dinler, ben Serkan abimi dinlerim. Bir diğer önerim ise buranın kahvesidir. Serkan Bey'in özel, spesiyal kahvesi gerçekten çok güzeldir. Bunu denemeden ve buraya uğramadan geçmeyin" şeklinde konuştu.

Kuaförünün geniş bir repertuvarla hizmet verdiğini dile getiren bir başka müşteri de " Serkan abi sadece bir kuaför değil. Aynı zamanda Türkçe pop da söylüyor, rock da söylüyor. Hatta Cem Karaca bile söyledi. Herkesin, bir gün hiçbir sebep olmasa bile gelip bir çay ya da kahve içmesi gerekir" diye konuştu. - ELAZIĞ